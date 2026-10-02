Riada en Madrigueras (Albacete). Cuenta de Facebook 'El Tiempo en Santa María de los Llanos y comarca'

Una fuerte riada arrastra coches y deja a personas atrapadas en edificios en Madrigueras: "Las calles están inundadas"

Una fuerte riada provocada por las intensas lluvias ha dejado en la tarde de este viernes graves inundaciones en el municipio albaceteño de Madrigueras, cuyas calles han quedado anegadas por el agua.

Como se puede observar en los impactantes vídeos que se han difundido a través de las redes sociales, la virulencia del agua ha arrastrado coches y otros vehículos, provocando graves daños.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que por el momento no hay avisos sobre personas heridas. No obstante, todavía es pronto para conocer si la riada se ha cobrado daños personales.

Estas mismas fuentes han asegurado que han recibido más de un centenar de avisos por inundaciones en casas, sótanos, garajes o locales.

Personas "atrapadas" en instalaciones

Por su parte, la concejala del municipio María Victoria Leal Utiel ha informado a la agencia de noticias EFE de que las inundaciones han comenzado a las 18 horas de la tarde, cuando ha comenzado la tormenta.

"Ha llovido muchísimo y se ha inundado todo el pueblo. El municipio está anegado con medio metro de agua, que ha arrastrado coches y ha dejado a personas atrapadas en algunas instalaciones", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento había enviado un bando móvil para solicitar precaución ante el aviso de tormentas.

La Junta también había enviado un ES-Alert en la comarca de La Manchuela, recomendando evitar desplazamientos.

En la zona trabajan dotaciones de bomberos de varios parques de la Diputación de Albacete, como La Roda y Casas Ibáñez, a las que está previsto que se unan los efectivos de los parques de Hellín y Almansa. Además, la Guardia Civil ha cortado los accesos al municipio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también había activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM), en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- por el riesgo de tormentas en toda la región.