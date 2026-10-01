La Diputación de Albacete inyecta más de 1,3 millones de euros en 22 municipios a través de 'Dipualba Responde'

La Diputación de Albacete ha aprobado la séptima resolución del programa ‘Dipualba Responde-Inversiones 2026’, una inversión superior a los 1,3 millones de euros que llegarán a 22 municipios de toda la provincia.

Una inyección económica que permitirá la puesta en marcha inmediata de 32 actuaciones en las localidades afectadas.

Los ayuntamientos beneficiados son Alatoz, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Balazote, Bogarra, Carcelén, Chinchilla de Monte-Aragón, Corral-Rubio, Elche de la Sierra, Hoya Gonzalo, La Gineta, Minaya, Paterna del Madera, Peñas de San Pedro, Pozo Cañada, Robledo, Salobre, Tobarra, Valdeganga, Villa de Ves, Villamalea y Villatoya, ha informado la Diputación en una nota de prensa.

El programa permite a los consistorios combinar de forma simultánea grandes equipamientos sociales con la resolución de necesidades infraestructurales básicas en sus núcleos urbanos y pedanías.



Como ejemplo, la Diputación destaca la construcción del nuevo centro de mayores en Hoya Gonzalo, que recibe una subvención de 162.000 euros para un proyecto que el municipio complementa con mejoras en su red hídrica y en el camino de la pedanía de El Fontanar.



Por su parte, Bogarra abordará la demolición de viviendas en ruina (43.885 euros), Carcelén mejorará el centro social de la pedanía Casas de Juan Gil y Corral-Rubio construirá nuevos nichos en su cementerio municipal.

Ciclo del agua

El bloque del ciclo integral del agua y la depuración continúa siendo uno de los ejes estratégicos prioritarios del programa.



Chinchilla de Monte-Aragón se beneficia de la adjudicación de 186.000,00 euros para la mejora de las redes de agua y depuración, el saneamiento en la calle Juan Pablo II y la urbanización en la pedanía de La Felipa, y Balazote de una inversión de 179.985 euros destinada a obras de abastecimiento y mejora de la calidad del agua de consumo, entre otros.