La Diputación de Albacete pone música a la Feria de Albacete con su Real Conservatorio y sus 87 pueblos como protagonistas

La Diputación de Albacete ha presentado este viernes la programación con la que volverá a convertir su stand, ubicado junto a la puerta R-8 del Recinto Ferial, en "la casa de toda la provincia" en la Feria de Albacete 2026. Más de 60 actividades entre el 7 y el 17 de septiembre que tendrán como gran hilo conductor el 75º aniversario del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la institución provincial, bajo el lema '75 años marcando el compás. La música y la danza hacen provincia'.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha dado a conocer las líneas maestras de esta propuesta. Ha estado acompañado por el vicepresidente, Fran Valera, la diputada provincial Raquel Ruiz, y el director del propio Real Conservatorio, Jesús Manuel Díaz Valenciano, además de una amplia representación del Equipo de Gobierno provincial.

Cabañero ha indicado que, después de todo un año conmemorando esta efeméride, "no se nos ocurría un mejor escaparate que la propia Feria de Albacete" para dar la máxima dimensión a un centro por el que han pasado más de 16.000 alumnas y alumnos desde que naciera en 1951.

"Va a ser raro el ciudadano o ciudadana de la provincia que, de una manera u otra, no se vea representado en esa historia", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que el Conservatorio ha sido durante estas décadas "un lugar de igualdad de oportunidades" que ha hecho posible que buena parte del talento albaceteño pudiera formarse y desarrollarse sin tener que marcharse fuera.

Bandas y pueblos escribirán la 'partitura' de la Feria provincial

La música tendrá una presencia destacada en el stand de la Diputación, con especial protagonismo de las bandas y agrupaciones musicales de la provincia por su aportación cultural, educativa y social. Del 9 al 17 de septiembre, un municipio asumirá cada jornada ese protagonismo, en este orden: Pozo Cañada, Bonete, Hoya Gonzalo, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Fuente-Álamo, Alcaraz, Alatoz y Tobarra.

La inauguración oficial del stand será el martes 8 de septiembre, a las 13:00 horas, con la actuación de la Banda Sinfónica del Real Conservatorio, dirigida por Francisco Casado. Cabañero ha destacado la especial relación de la institución con las bandas de música y su importancia en los pueblos.

Homenajear al Conservatorio mirando al futuro

Durante la presentación se ha mirado más allá de la efeméride y se ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial con el futuro del centro, que pasa por la inversión de más de 6 millones de euros, para lograr "prácticamente un Conservatorio nuevo aunque vaya a estar en el mismo lugar".

Una actuación de gran complejidad por realizarse sobre un inmueble declarado Bien de Interés Cultural y por requerir la coordinación de Diputación, Ayuntamiento de Albacete y Gobierno regional, al estar además vinculada al entorno del CEIP Cristóbal Valera.

En este sentido, Valera ha apuntado que no se trata únicamente de una rehabilitación, sino de "un nuevo Conservatorio en el mismo sitio", y ha pedido "complicidad" al Ayuntamiento de Albacete para favorecer el avance de los trámites pendientes.

"No será el Conservatorio de la Diputación, sino el Conservatorio de toda la provincia", ha remarcado Ruiz, convencida de que la Feria debe servir tanto para reconocer lo construido durante 75 años como para mostrar la ambición de futuro de este servicio público.

Un stand para mirar, escuchar y experimentar

El vicepresidente ha explicado que la Diputación ha buscado crear nuevamente "un espacio vivo, que se pueda tocar y que se pueda escuchar", donde historia y futuro convivan. Así, quienes accedan al stand podrán encontrar instrumentos diversos, además de una selección de la colección histórica de clarinetes de Francisco Huerta Martínez. También se acercará al público la vida interna del Conservatorio y sus diferentes formaciones, con una presencia destacada de la danza como parte esencial de sus enseñanzas.

A ello se sumará una vertiente interactiva: un rincón virtual de percusión permitirá tocar una batería sin tener físicamente el instrumento delante, unas gafas 3D acercarán al visitante al interior del Conservatorio y su claustro. También habrá vídeos, fotografías y materiales históricos en los que podrán reconocerse quienes han formado parte del centro, y se mostrará también el proyecto de ampliación.

Cada tarde, a las 19:00 horas, regresará uno de los clásicos de la Diputación en Feria: el montaje fotográfico, titulado este año 'A ensayar', con una ambientación musical que, como ha señalado Fran Valera, volverá a convertirlo en una herramienta lúdica y también de promoción turística a través de las miles de fotografías que cada Feria circulan por redes sociales.

Una programación "para todos los públicos"

Raquel Ruiz ha detallado que el stand estará activo durante toda la jornada, con teatro, cuentos, magia, payasos y música para público infantil y familiar, además de conciertos y actuaciones nocturnas.

Por el escenario pasarán nombres y propuestas como Celia Mancebo, Argonautas, Jorge Orión, Otra Movida, Rockola Circus, El 28, un tributo a Ella Baila Sola o Eva Calero, además de propuestas de música popular como la Rondalla de la Asociación de Jubilados Fraternidad de Villamalea. También volverán las emisiones de radio en directo desde el propio stand y las citas con asociaciones, entidades y colectivos de muy distintos ámbitos.

Entre ellas figuran la Mesa del Capítulo de la Fundación Toro de Lidia, el 9 de septiembre; la Lonja Agropecuaria para La Mancha y la presentación del nuevo curso de ALUEX, el día 10; la celebración del 25º aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares, el 11; la presentación de la VI Gran Fondo Sierra de Albacete, el 15; la entrega del Premio Altozano al Instituto de Estudios Albacetenses, el 16; y los premios del IV Concurso Internacional de Munipoesía, el 17.

El deporte provincial sumará dos grandes citas

El viernes 11, el stand acogerá un homenaje por los 25 años del Circuito Provincial de Carreras Populares, con reconocimiento especial a los más de cuarenta ayuntamientos que forman parte de una iniciativa convertida en uno de los grandes proyectos deportivos y vertebradores del territorio.

El martes 15 llegará la presentación de la sexta Gran Fondo Sierra de Albacete, que incorporará un marcado componente de igualdad y ciclismo femenino con la presencia de Women in Bike, proyecto de la Real Federación Española de Ciclismo, y estará conducida por Juan Mari Guajardo, speaker oficial de La Vuelta. Cabañero ha avanzado que habrá alguna sorpresa de relevancia que se dará a conocer cuando esté definitivamente cerrada.

El Conservatorio se suma a la Feria

Jesús Manuel Díaz Valenciano ha detallado la programación del Real Conservatorio, que reunirá a alumnado, profesorado, antiguos estudiantes y profesionales vinculados al centro. Tras la participación de la Banda Sinfónica en la inauguración del día 8, esa misma noche actuará Ensemble Kalimbe Percusión, agrupación nacida en las aulas del Conservatorio. El día 9 habrá un dúo de saxofón y acordeón y una actuación de danza del alumnado de Enseñanzas Elementales.

El 12 de septiembre, el quinteto de viento Collis Musicae presentará 'Raíces', dedicada a Manuel de Falla en el 150º aniversario de su nacimiento, junto a la soprano Paloma Gallego, la bailaora Andrea Álvarez y la narradora y musicóloga Fátima Martín. El día 13, la compañía de Ismael Olivas, antiguo alumno del centro, llevará al stand 'Feria en Danza', con coreografías de distintos proyectos vinculados a bailarines y estudiantes formados en Albacete.

El programa continuará el 14 de septiembre con una conferencia sobre la evolución del clarinete y una actuación de profesores del Conservatorio. El día 15, la Big Band ofrecerá 'Disney en Swing', mientras que el 16 el cuarteto de cuerda El Sonido del Estrecho, integrado por alumnado de quinto de Enseñanzas Profesionales, cerrará la programación con un repertorio que irá de la música clásica al pop y el rock. Díaz Valenciano ha destacado que estas actividades permitirán reunir a distintas generaciones vinculadas a los 75 años de historia del centro.

La programación provincial se abrirá también a otros espacios

Ruiz ha recordado que la presencia de la Diputación durante la Feria trasciende su stand. Así, el Teatro Circo acogerá teatro, lírica, magia y música, incluyendo el recital de Ainhoa Arteta, además de conciertos de la Unidad de Música de la Guardia Civil, la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y la Unidad de Música de la DIACU.

El Teatro de la Paz tendrá programación prácticamente diaria entre los días 11 y 16, con propuestas familiares, musicales, humor y circo.

A ello, se añaden dos exposiciones que podrán visitarse durante estas fechas: 'Albacete Siempre 2026', en el Chalé Fontecha, y 'Serzo vs. Palencia. Preludio de una III Escuela de Vallecas', recientemente inaugurada en el Centro Cultural La Asunción.

La Feria afronta su edición con excelentes datos turísticos

La diputada ha contextualizado toda esta programación en el fuerte atractivo turístico de la Feria y de la provincia. Ha recordado que la edición de 2025 superó los 3,16 millones de visitantes, mientras que Albacete capital acumuló entre enero y julio de este año 203.814 pernoctaciones hoteleras, cerca de un 4% más que en el mismo periodo de 2025.

También ha señalado la evolución positiva del turismo rural, reivindicando la capacidad de la Feria para actuar como puerta de entrada al conjunto del territorio.

"Quien viene a la Feria de Albacete no visita solamente la capital, visita los 87 municipios que componen nuestra provincia", ha resumido Valera, quien ha recordado que esta cita "no es sólo la Feria de la capital, sino la Feria de toda la provincia".

Cabañero ha agradecido expresamente la implicación de los ayuntamientos, las bandas de música, artistas, asociaciones y colectivos, compañías, alumnado, profesorado y familias del Conservatorio, así como de los diferentes servicios y trabajadores y trabajadoras de la Diputación que hacen posible la programación.