Albacete ya tiene Manchegos de la Feria 2026: Eva María Guzmán y José Antonio Gil toman el testigo de la tradición

Eva María Guzmán Villodre y José Antonio Gil Jorge ya son oficialmente los Manchegos de la Feria de Albacete 2026. La pareja ha sido proclamada este jueves en un abarrotado acto celebrado en la Plaza del Altozano, a pocos días de que la ciudad abra las puertas de su Recinto Ferial para celebrar una nueva edición de sus fiestas, del 7 al 17 de septiembre.

Junto a ellos también han sido reconocidas como Manchegos de Honor las parejas formadas por Marta Gascón Calero y José Ignacio Calero Almendros, y María de los Ángeles Sánchez Zornoza y Enrique Molina Morcillo. Todos ellos fueron escogidos entre las 36 personas que concurrieron al concurso de este año.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a los nuevos representantes de las fiestas y les ha animado a asumir su nombramiento como una responsabilidad para convertirse en "representantes de las tradiciones, las señas de identidad y el orgullo compartido de todos los albaceteños".

Manuel Serrano, alcalde de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Durante su intervención, Serrano ha reivindicado el valor de una Feria declarada de Interés Turístico Internacional y dedicada a la Virgen de Los Llanos, Patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad. En este sentido, ha definido la celebración como "una seña de identidad, de raíces y de autoestima" para los albaceteños.

Una Feria para todos

El alcalde ha destacado además que la Feria no es únicamente una celebración organizada por las instituciones, sino una tradición construida por los propios ciudadanos a lo largo del tiempo.

"Ha sido la propia sociedad de Albacete la que, generación tras generación, ha moldeado con celo y mimo una celebración que se transmite de padres a hijos, entre hermanos y de familia en familia", ha señalado.

A pocos días del inicio oficial, Manuel Serrano ha animado tanto a los albaceteños como a quienes visiten la ciudad a vivir intensamente una Feria que, según ha destacado, "es para todos y en toda su extensión".

La programación de este año volverá a combinar propuestas culturales y taurinas con la Feria Ecuestre, actividades infantiles y juveniles, iniciativas en los barrios y propuestas dirigidas a mayores y vecinos. También habrá espacio para actividades relacionadas con la igualdad, el respeto y la tolerancia.

"Es posible gracias a la forma de vivir, celebrar, festejar, ilusionar y atraer de toda la sociedad albaceteña", ha afirmado Serrano, quien ha reivindicado el carácter abierto y acogedor de unas fiestas en las que, ha recordado, "aquí cabe todo el mundo durante todo el año, y en Feria también".

El tradicional baile de Manchegas

Tras la proclamación de Eva María Guzmán y José Antonio Gil como Manchegos de la Feria 2026 y de las dos parejas de Manchegos de Honor, la Plaza del Altozano ha acogido uno de los actos más esperados de los días previos a las fiestas: el tradicional baile de Manchegas.

La cita ha reunido a Manchegos y Manchegas de anteriores ediciones pertenecientes a la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete, además de diferentes grupos de folclore de la ciudad y la provincia. Todos ellos han estado acompañados por la Banda Sinfónica Municipal y las voces de Manuel Sánchez Oliver.

El acto ha servido también para que los Manchegos de la Feria de 2025, Llanos Moreno del Hoyo y Rafael García Milla, hayan pasado el testigo a sus sucesores, en una ceremonia que mantiene vivo uno de los elementos más representativos de la identidad festiva albaceteña.

Con este baile, Albacete cuenta las horas para el comienzo oficial de su Feria 2026, que abrirá sus puertas el próximo 7 de septiembre para once días de celebraciones.