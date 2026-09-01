La fiebre por 'farmear aura' llega a Castilla-La Mancha: esta ciudad reunirá a jóvenes para librar una batalla viral

Las 'batallas de aura' llegan a Castilla-La Mancha. El fenómeno juvenil que ha pasado de TikTok y otras redes sociales a las plazas de distintas ciudades españolas prepara ahora su desembarco en Albacete con una convocatoria que circula por redes sociales para el próximo 12 de septiembre en la Puerta de Hierros, en plena Feria.

El cartel, que no identifica a ningún organizador ni lleva una autoría concreta, fija el encuentro para las 18:07 horas del sábado de Feria. La propuesta anima a los jóvenes a participar en una especie de duelo de "aura" y utiliza como reclamo frases como "energía real", "respeto y actitud" o "gloria y reconocimiento".

La elección del lugar y la fecha no es menor. La Feria de Albacete se celebrará del 7 al 17 de septiembre, por lo que el encuentro está previsto en uno de los días de mayor afluencia y precisamente en uno de los accesos más reconocibles de la ciudad. La convocatoria, además, llega acompañada de un detalle que parece ser otro guiño a la cultura viral: las 18:07 horas.

Cartel anunciador de las Batallas de Aura en Albacete que está circulando por redes sociales. @batallasauraab

El 6-7, conocido como "six seven", se ha convertido en uno de los memes más reconocibles entre los usuarios jóvenes de TikTok. La expresión procede de la canción Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla y que ha terminado extendiéndose por vídeos de redes sociales hasta convertirse en un código viral sin un significado concreto.

Del meme de Internet a las concentraciones en las calles

Las 'batallas de aura' son una de las últimas manifestaciones de una cultura juvenil nacida en redes sociales. En ellas, dos personas se enfrentan sin que exista necesariamente contacto físico y tratan de demostrar quién tiene mayor presencia, seguridad o carisma ante un grupo de espectadores.

Los participantes recurren a poses, gestos, bailes, miradas o referencias a otros memes para tratar de impresionar al público. La reacción de quienes rodean el duelo determina en muchos casos quién ha conseguido imponerse. No existe un reglamento universal, por lo que cada convocatoria establece sus propias dinámicas y reglas.

El concepto está estrechamente relacionado con la expresión "farmear aura", construida a partir del lenguaje de los videojuegos. "Farmear" consiste en repetir determinadas acciones para conseguir recursos o experiencia, mientras que el "aura" se utiliza en el lenguaje de Internet para referirse al carisma, la actitud, el estilo o la capacidad de una persona para llamar la atención.

De esta forma, determinadas acciones permiten, dentro de la lógica del meme, "ganar aura", mientras que una situación embarazosa puede provocar una supuesta pérdida de puntos. La puntuación no existe realmente, sino que forma parte del lenguaje humorístico con el que los jóvenes describen estas situaciones.

Aura en plazas de otras ciudades españolas

El fenómeno ha dejado de ser exclusivamente digital. Durante las últimas semanas se han organizado 'batallas de aura' en diferentes ciudades españolas, con encuentros en lugares públicos que han reunido a decenas e incluso cientos de adolescentes.

Uno de los casos más recientes se produjo en Logroño, donde alrededor de 300 jóvenes acudieron a la Plaza del Mercado para asistir a una batalla organizada por dos adolescentes de 14 años. La convocatoria surgió después de que sus promotores conocieran encuentros similares celebrados en otras ciudades.

También se han producido encuentros en Huesca, A Coruña y Tarragona, entre otras localidades, demostrando la rapidez con la que la tendencia está pasando de los vídeos de TikTok a los espacios públicos. En algunos casos, las convocatorias utilizan precisamente las mismas referencias virales que aparecen en el cartel albaceteño.

Expectación, humor e incredulidad entre los usuarios

La posible batalla en Albacete ya está provocando reacciones enfrentadas en las redes sociales. Los comentarios publicados junto a la convocatoria muestran desde usuarios que parecen dispuestos a participar hasta otros que reciben la noticia con sorpresa, humor o incredulidad.

Algunos directamente se animan a participar. Entre las respuestas aparecen mensajes como "le damos" o usuarios que aseguran que quieren formar parte del encuentro. Otros comentarios se limitan a reaccionar con risas ante la propuesta.

La convocatoria también ha provocado que algunos usuarios no salgan de su asombro ante la llegada de esta tendencia a Albacete. Uno de ellos incluso pide públicamente la opinión de diferentes cuentas de la ciudad y menciona al Ayuntamiento de Albacete y al Albacete Balompié para conocer su reacción ante la iniciativa.

Otros internautas cuestionan directamente la elección del momento, ya que la convocatoria pretende reunir a los participantes en plena Feria y en uno de sus puntos de mayor concentración de personas. La posibilidad de que la Puerta de Hierros acoja un encuentro de estas características durante un sábado de Feria ha generado también comentarios críticos y dudas sobre cómo podría desarrollarse.

Todo ello se produce mientras la convocatoria continúa circulando por redes y sin que se haya identificado públicamente a sus promotores. Por ahora, son los propios usuarios quienes están contribuyendo a darle difusión y quienes, a través de los comentarios, parecen estar dando forma a una cita cuya celebración efectiva todavía está por comprobar.