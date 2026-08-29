Herida una mujer tras ser agredida en una finca de Hellín: ha llegado en UVI al hospital de la localidad albaceteña

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una agresión en una finca de Hellín (Albacete).

El suceso ha ocurrido sobre las 14.40 horas en una finca situada en el camino Portalé, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de una UVI.

Los sanitarios han atendido a la mujer y posteriormente la han trasladado al Hospital de Hellín para ser atendida de las heridas sufridas.

Por el momento se desconoce el desencadenante de esta agresión y no constan detenidos.