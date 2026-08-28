La Vuelta llega a Albacete: los mejores lugares y los horarios para ver el paso del pelotón por la sierra albaceteña

La cuenta atrás ha comenzado. La Vuelta a España llega este martes, 1 de septiembre, a la provincia de Albacete con una etapa histórica por la Sierra, que por primera vez acogerá íntegramente el recorrido de una jornada de la ronda española.

El pelotón partirá de Alcaraz y recorrerá 184,7 kilómetros hasta Elche de la Sierra, atravesando algunos de los enclaves más emblemáticos de la provincia.

La Diputación de Albacete ha difundido este viernes los horarios previstos por la organización para que los aficionados puedan elegir dónde disfrutar del paso de los ciclistas.

Santi Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete. Diputación de Albacete

La referencia más sencilla es la que ha ofrecido el presidente de la institución provincial, Santi Cabañero: "En torno a la una, Alcaraz; a las dos, zona de Riópar; en torno a las tres, por Aýna; sobre las cuatro, Hellín; y, a partir de las cinco, Socovos, Férez y rumbo a la gran meta de Elche de la Sierra".

Los horarios, no obstante, dependerán del ritmo de carrera. La organización trabaja con diferentes velocidades medias, por lo que no son horas exactas de paso.

¿Dónde y a qué hora ver La Vuelta?

La salida neutralizada tendrá lugar a las 12:45 horas en Alcaraz, mientras que la salida lanzada está prevista para las 12:59 horas, por la N-322 en dirección a Reolid.

La caravana publicitaria comenzará, además, bastante antes: a las 11:30 horas.

Estos son los horarios estimados del pelotón:

Reolid: entre las 13:07 y las 13:09 horas.

entre las 13:07 y las 13:09 horas. Salobre: entre las 13:15 y las 13:17 horas.

entre las 13:15 y las 13:17 horas. Riópar: entre las 13:47 y las 13:51 horas.

entre las 13:47 y las 13:51 horas. Aýna: entre las 14:50 y las 15:01 horas.

entre las 14:50 y las 15:01 horas. Hellín: entre las 15:47 y las 16:09 horas.

entre las 15:47 y las 16:09 horas. Isso: entre las 15:56 y las 16:14 horas.

entre las 15:56 y las 16:14 horas. Socovos: entre las 16:30 y las 16:48 horas.

entre las 16:30 y las 16:48 horas. Férez: entre las 16:51 y las 17:14 horas.

entre las 16:51 y las 17:14 horas. El Gallego: entre las 17:05 y las 17:30 horas.

entre las 17:05 y las 17:30 horas. Villares: entre las 17:12 y las 17:38 horas.

entre las 17:12 y las 17:38 horas. Elche de la Sierra: entre las 17:17 y las 17:44 horas.

La recomendación es clara: no apurar. Los cortes de tráfico comenzarán previsiblemente alrededor de una hora antes del paso de los ciclistas y podrían impedir el acceso a determinados puntos del recorrido si los espectadores llegan a última hora.

La fiesta empezará mucho antes

La Vuelta no llegará sola. La música y la animación comenzarán varias horas antes del paso del pelotón en distintos puntos de la Sierra.

Alcaraz tendrá actividades desde las 11:00 horas; Salobre y Riópar, desde las 11:30; Aýna, desde las 12:00; Hellín, desde las 13:30; Isso, desde las 14:30; y Socovos y Férez, desde las 15:00.

Habrá bandas de música, charangas, una cuadrilla, sesiones de DJ y diferentes actividades para convertir la espera en parte del espectáculo. En Elche de la Sierra, la fiesta continuará después de la llegada.

La Diputación aconseja, por tanto, llegar con suficiente antelación, localizar un lugar seguro y seguir las indicaciones de la organización y de los dispositivos de seguridad.

¿Pogačar llegará a Albacete como líder?

La expectación será todavía mayor por el momento deportivo que atraviesa La Vuelta. Tadej Pogačar, salvo catástrofe, llegará a la etapa de Albacete con el maillot rojo y tres victorias de etapa en las seis jornadas disputadas, después de imponerse este jueves en Castellón en un intenso duelo con Enric Mas.

El ciclista esloveno aventaja en 3 minutos y 34 segundos a Enric Mas, que ha escalado hasta la segunda posición de la general tras su gran actuación en la sexta etapa. Primož Roglič es tercero, a 4:21, mientras que Richard Carapaz y Felix Gall completan las primeras posiciones.

Este viernes, Pogačar afronta la séptima etapa entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, de 149,8 kilómetros y con final en alto, antes de que el pelotón llegue a Albacete el próximo martes.

Y la etapa por la Sierra promete espectáculo. El recorrido acumula unos 3.200 metros de desnivel positivo y tres puertos de tercera categoría: el Peralejo, Aýna y Socovos, este último situado apenas 21,5 kilómetros antes de la meta.

Una etapa para enseñar Albacete al mundo

La llegada de La Vuelta es fruto de meses de preparación de la Diputación y de los municipios por los que discurrirá la carrera.

La institución provincial ha invertido alrededor de 60 millones de euros en la mejora de carreteras, ha señalizado puertos y segmentos del recorrido para favorecer su uso cicloturista y ha organizado distintas iniciativas para implicar a los municipios y a sus vecinos.

Entre ellas figuran las bicicletas ornamentales instaladas como recuerdo del paso de la carrera y las actividades desarrolladas con las ludotecas, que han permitido involucrar a más de 1.500 niños y niñas en la preparación de pancartas y en el ambiente previo.