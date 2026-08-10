Castilla-La Mancha activa el Meteocam en Albacete por lluvias y tormentas con aviso naranja en Hellín y Almansa

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará este lunes, a las 13.00 horas, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta, Situación Operativa 0, ante el episodio de lluvias y tormentas previsto en la provincia de Albacete.

La activación se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya emitido avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas en las comarcas de Hellín y Almansa. En estas zonas se prevén precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado acumulados en una hora, con peligro importante.

Las tormentas podrían ir acompañadas además de granizo de más de dos centímetros de diámetro y rachas muy fuertes de viento, por lo que se ha establecido el dispositivo preventivo ante posibles incidencias.

Los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 19.59 horas de este lunes. Además de las alertas naranjas, Aemet mantiene avisos de nivel amarillo por tormentas en las comarcas de La Mancha albaceteña y Alcaraz y Segura, donde también existe posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

Seguimiento de las posibles incidencias

Ante la activación del Meteocam, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención afectados para que puedan adoptar las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que consideren necesarias.

La dirección del plan seguirá la evolución de las predicciones meteorológicas y de las posibles incidencias que se produzcan para adaptar el nivel de respuesta en función de la situación.

Asimismo, desde el Servicio de Emergencias 112 se realizará un seguimiento específico de las incidencias que puedan derivarse de las lluvias y tormentas.

La activación del Meteocam forma parte de la estrategia del Gobierno regional para coordinar los recursos disponibles y ofrecer una respuesta planificada ante posibles situaciones de emergencia provocadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera. Si una lluvia intensa sorprende durante la conducción, se aconseja reducir la velocidad y evitar atravesar zonas inundadas, cauces o ramblas.

En caso de encontrarse en el campo, es recomendable dirigirse a lugares elevados ante el riesgo de inundación y mantenerse alejado de ríos, torrentes y vaguadas, donde una crecida repentina puede resultar especialmente peligrosa.

En los domicilios, se aconseja retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Si el agua llega a entrar en la vivienda, se recomienda abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la corriente eléctrica.

También se pide evitar estacionar vehículos o intentar atravesar con ellos arroyos y cauces, ya que una súbita crecida podría arrastrarlos.

Por último, se aconseja evitar los desplazamientos por carretera cuando no sean necesarios y, en caso de tener que realizarlos, consultar previamente las condiciones meteorológicas y extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos en la calzada.