Arranca en Albacete 'CLM es Moda' con los desfiles de Félix Ramiro, Raquel López, Carmen Alba y María Diezma

Este lunes ha tenido lugar la inauguración oficial de la III edición de CLM es Moda en la Fábrica de Harinas de Albacete de la exposición 'Materia y Moda. De los oficios artesanos a la moda contemporánea', una muestra que pone en diálogo la tradición artesanal y la creación contemporánea, acercando al público el valor de los oficios y su influencia en el diseño actual.

Tras la inauguración, el Teatro Circo de Albacete ha acogido la primera jornada de desfiles de esta edición, reuniendo sobre la pasarela las propuestas de destacados diseñadores y firmas como Félix Ramiro, Raquel López, Carmen Alba, María Diezma, Arnelio Cruz y Éclat by Andrea.

La programación de esta primera jornada también ha incluido el desfile del Premio CLM es Talento Globalcaja y la entrega del Premio al Talento 2026, reafirmando la apuesta del certamen por impulsar a nuevos creadores y apoyar el talento emergente de Castilla-La Mancha.

CLM es Moda continuará este martes, 26 de mayo, con una jornada de coloquios y encuentros profesionales en la Fábrica de Harinas centrados en la tradición, la innovación y la evolución de la moda y la artesanía.

Participarán reconocidos profesionales del sector como Alejandro de Miguel, Ulises Mérida, J.C. Pajares, Pedro Mansilla, Baro Lucas, Mónica Gallardo, La Pili, Lola Muñoz, Marta Requena, Clara Lozano, Rosa J. Arenas, Israel Rodríguez de la Rubia y Carmen Martín, además del workshop especializado que impartirá la artesana Celia Espinosa.

La programación concluirá el 27 de mayo en el Recinto Ferial de Albacete con una segunda jornada de desfiles en la que participarán firmas y diseñadores como Candelas y Felipa, Laura Lomas, Señorito Ortega, Jorge de la Rosa, Antonio Rabadán, Manu Campayo, Marta VillaRuiz y Vanessa Hincapié, ganadora del Premio CLM es Talento Globalcaja 2025.

Proyección exterior de la moda

Por su lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar a lo largo de este año la proyección exterior del sector de la moda en la región a través de una decena de acciones de promoción y negocio internacional que han incluido, por primera vez, una misión comercial inversa en el marco de la III edición de 'CLM es Moda', donde cerca de una veintena de empresas del sector en la región han mantenido 126 reuniones comerciales con una decena de importadores internacionales.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Ese calendario incluye a lo largo de este año una decena de acciones comerciales y de promoción internacional para el sector de la moda en Castilla-La Mancha, que también volverán a contar con ayudas directas para su internacionalización, ha informado la Junta en nota de prensa.

"A pesar de las dificultades que se están viviendo en mercados como Estados Unidos por las amenazas arancelarias y su afectación en actividades como el calzado, el sector de la moda atraviesa un gran momento internacional, con más de 250 millones de euros exportados en los primeros tres meses del año, con casi 1.000 millones de euros exportados el pasado año", ha remarcado Patricia Franco.

En este punto, Patricia Franco ha tenido un recuerdo para Eustaquio Rosa, "que nos enseñó a tejer vivencias y momentos y a llevar la tradición del refajo manchego a los diseños más actuales y contemporáneos", destacando el legado que mantendrán sus hijos al frente del taller y señalando que, a Eustaquio, recientemente fallecido, "le debemos mucho".

En este acto ha participado la concejala de Sostenibilidad y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, que ha puesto en valor la consolidación de Albacete como referente regional de la moda y la creatividad, recordando el papel que desempeñan iniciativas como AB Fashion o Zona de Moda en la promoción del sector y en la dinamización económica y cultural de la ciudad y señalando que "la moda es negocio, creatividad, autoestima personal y futuro de todos y para todos".

En esta línea, ha destacado que "la presencia de iniciativas como CLM es Moda contribuyen a consolidar a Albacete como un destino turístico de interior de primer nivel". Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento "trabaja cada día para promocionar la Marca Albacete como una fórmula basada en la calidad de vida, el ocio, la cultura y la gastronomía", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, el diputado coordinador del Área Social, José González, ha aplaudido la llegada a Albacete de este proyecto que ha demostrado "la capacidad que tiene esta tierra para generar talento y convertirlo en oportunidades reales", y ha puesto en valor que en esta ocasión se haya apostado por incrementar el número de días, que pasa de dos a tres.

Además, González ha subrayado que 'CLM es Moda' conecta "nuestra artesanía, nuestro legado artesano, con la moda más actual", acercándolas a la ciudadanía y convirtiéndolas en una experiencia cultural abierta, accesible y participativa, ha informado la Diputación en nota de prensa.