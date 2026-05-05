La princesa Leonor visitó Albacete hace dos semanas: la Casa Real ha publicado ahora todas las fotografías

La princesa Leonor durante su visita a la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). Casa Real

La Base Aérea de Los Llanos (Albacete) cobra protagonismo en las nuevas imágenes difundidas sobre la formación militar de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, tras su visita junto a sus compañeros el pasado 21 de abril al Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, una de las instalaciones clave para el adiestramiento aéreo en España.

La jornada incluyó una exhibición aérea y un recorrido por los hangares de mantenimiento, donde se da soporte a estos avanzados reactores. Además, la base acoge el prestigioso Programa de Liderazgo Táctico (TLP), una iniciativa internacional de la Alianza Atlántica que proporciona entrenamiento avanzado a pilotos de distintos países aliados.

Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica. Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento.

La Princesa de Asturias visitó el pasado 21 de abril el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), junto a sus compañeros de cuarto curso. Allí comprobó el funcionamiento de los Eurofighter (C.16), clave en la seguridad del espacio aéreo… pic.twitter.com/nBPTco0HnH — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 5, 2026

El objetivo de esta visita, según publica la Casa Real en redes sociales, es acercar a los futuros oficiales a la realidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio, complementando así la formación teórica que reciben en la academia. Un día antes, el 22 de abril, la princesa también participó en una actividad formativa en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde llegó a volar en un reactor de combate Northrop F-5 junto a un instructor del Ala 23.

Este avión se utiliza en España para la enseñanza del curso de Caza y Ataque, clave en la preparación de los pilotos militares.

Estas actividades se enmarcan en el último año de formación militar de Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio, tras haber completado etapas previas en el Ejército de Tierra y la Armada.

Su recorrido formativo culminará en julio de 2026, cuando obtenga los empleos de alférez alumna en los ejércitos de Tierra y Aire, y de alférez de fragata alumna en la Armada.

Posteriormente, está previsto que en 2027 reciba los reales despachos como teniente del Ejército de Tierra y del Aire, y alférez de navío de la Armada, en ceremonias oficiales que se celebrarán en Zaragoza, Marín y San Javier. Mientras tanto, la heredera al trono iniciará el próximo curso sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, compaginando su formación académica con su preparación institucional.