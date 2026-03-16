La OCU denuncia demoras de hasta 32 días en las oficinas del SEPE en Albacete: "Puedes perder parte del subsidio"

La Organización de Consumidores y Usuario (OCU) ha denunciado el "colapso" que viven las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (IINS) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en varias provincias de España. Como ejemplo, cita la situación de Albacete, donde la demora para solicitar una cita presencial para tramitar una prestación por desempleo puede alcanzar los 32 días.

Esta organización advierte que la "obligatoriedad" de acudir con cita previa para ser atendido en la administración pública se está convirtiendo en "una barrera para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales".

Para demostrar esta realidad, la OCU ha llevado a cabo un análisis en 26 provincias de todo el país para evaluar la disponibilidad real de citas en el INSS para solicitar una pensión de jubilación y en el SEPE para tramitar una prestación por desempleo.

En el caso del INSS, con seis intentos a lo largo de dos semanas, los resultados muestran una situación que califican de "inaceptable". "En más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad. De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos", lamentan.

De todas las ciudades testadas, aseguran que solamente Bilbao, Murcia y Málaga presentan "tasas moderadamente aceptables de disponibilidad, aunque a costa de unos plazos excesivos": una media de 28 días de espera en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.

"Esta demora es incompatible con los principios de servicio público eficiente y próximo", argumentan.

En cuanto al SEPE, recuerdan que el trámite examinado está considerado de urgencia y debe completarse en un máximo de 15 días hábiles para no perder derechos económicos.

"Aunque los resultados son algo mejores que en el INSS, la situación dista de ser razonable: en Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia", aseguran, al tiempo que agregan que "en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después, plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite online, aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas".

Peticiones

Ante este panorama, OCU ha insistido en que debe ponerse fin a la cita previa obligatoria para atención presencial, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, la organización considera imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.

Asimismo, la OCU demanda que las principales oficinas de la administración dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.

Al mismo tiempo, reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10. Este estándar, precisa, debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas.