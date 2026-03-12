Ya es oficial: Albacete aprueba las bases para cubrir 100 puestos de empleo público

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves las bases para cubrir 100 plazas de personal municipal en diversas áreas, tanto funcionarios como personal laboral, en aplicación de las ofertas de empleo público en vigor.

Según ha informado el Consistorio albaceteño en un comunicado, siete de esas plazas están reservadas para el turno de personas con discapacidad y del total de plazas ofertadas, 43 son de promoción interna, reservadas para quienes ya trabajan en el Ayuntamiento, mientras que al resto pueden presentarse todos los ciudadanos que cumplan los requisitos.

En este sentido, el concejal de Personal, Alberto Reina, ha señalado que el Consistorio abre de esta forma a los ciudadanos la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento mediante procesos de selección "transparentes y basados en la igualdad de oportunidades".

Las convocatorias aprobadas corresponden a puestos de psicólogos (2), ingenieros (3), auxiliares de bibliotecas (7), técnicos de edificación (2), auxiliares administrativos (36), educadores(3), maestros (19), bomberos (27), músico (1), cuidadores (4), educadores cuidadores (3), oficial de pintura (1) y técnicos superiores de educación infantil (4).

Estas convocatorias serán publicadas en próximas fechas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el del Estado (BOE).