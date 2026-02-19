El Viña Rock de Villarrobledo se desvincula del fondo israelí KKR tras la desbandada de artistas de la última edición

La empresa Reacción Rock, que gestiona el Festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete), ha llevado a cabo un cambio en su accionariado y se ha desvinculado del fondo de inversión pro-israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

La decisión se ha tomado después de que numerosos artistas salieran en masa a protestar y denegaran asistir a la pasada edición del festival.

Según fuentes del Ayuntamiento de Villarrobledo, la empresa ha cambiado su accionariado con la entrada de Orange Alive, una operación que se explicará en detalle los próximos días.

De esta forma, el Consistorio ha confiado en que la edición de este año, que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo, "vuelva a ser un éxito de público y artistas, como ha venido siendo el festival".

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado año se desvincularon del Viña Rock grupos como Los de Marras, Sons of Aguirre, Ergo Pro, Ill Pequeño, Dakidarria, Kaos Urbano, Sinkope, Porreras, No Konforme, El Niño de la Hipoteca, Free City o Kamikazes.

Sin embargo, la organización del festival hizo un comunicado asegurando que "condenaban sin matices la masacre que está sufriendo el pueblo palestino y la cita no financia ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente".

Otros festivales afectados

No solo el Viña Rock ha sido objeto de la polémica, también otros como el Sónar de Barcelona, Tsunami Xixón en Gijón, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), el Arenal Sound de Burriana, el Resurrection Fest en Galicia y el Madrid Salvaje en Torrejón de Ardoz.

Bandas y artistas como Love of Lesbian, Gigatron, Crossed, Tremenda Jauría, Judeline, La Élite, Califato 3/4, Camellos y Samantha Hudson, el puertorriqueño Residente o La Fúmiga se retiraron de los carteles de estas citas musicales.

Asimismo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró en 2025 que el fondo de inversión KKR "no es bienvenido" en España y expresó su preocupación por su "penetración" en diversos festivales de música.