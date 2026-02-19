El Ayuntamiento de Albacete invertirá 110.000 € en poner un avión de combate en una rotonda: "Será un gran atractivo"

El Ayuntamiento de Albacete destinará 62.405 euros al reacondicionamiento de un avión de combate que será instalado en la rotonda del cruce de la Avenida de España con la AB-20, junto a la Ciudad Deportiva. Además, el Consistorio ha adjudicado las obras de adecuación de la glorieta por importe de 48.294 euros. Así, el coste total de la intervención rozará los 111.000 euros.

El avión cedido es un Mirage F1B facilitado por el Ejército del Aire y del Espacio, en virtud del convenio aprobado en el Pleno municipal el pasado mes de octubre.

Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, la cesión responde a una iniciativa que partió de una moción del Grupo Popular aprobada en 2019, coincidiendo con el 25.º aniversario de la creación del Ala 14, unidad del Ejército que tiene su sede en la albaceteña Base Aérea de Los Llanos.

Los trabajos de reacondicionamiento deberán realizarse en las instalaciones de la propia Maestranza Aérea de Albacete, donde actualmente se encuentra la aeronave.

El expediente administrativo recoge que, por motivos de seguridad y por tratarse de un recinto de acceso restringido, la empresa Integración Tecnológica Empresarial SL es la única autorizada para ejecutar labores de chapistería, pintura, adaptación y puesta a punto del aparato antes de su desmontaje, traslado y montaje definitivo.

avion_2

Además, el Consistorio ha adjudicado las obras de adecuación de la rotonda, por importe de 48.294 euros. La actuación contempla la construcción de una cimentación de hormigón armado y un pedestal con pilar hueco de sección circular que servirá de base para el avión.

Los dos árboles existentes serán trasplantados y la aeronave quedará situada dentro del perímetro de la glorieta, sin sobresalir de su circunferencia.

Un "gran atractivo"

Serrano ha asegurado que "el avión será un gran atractivo visual de la ciudad y esperamos que sea un foco de atracción turística, en una zona magnífica y que se va a ver potenciada con el proyecto de ampliación de la Avenida de España".

Asimismo, ha destacado que el Mirage estará instalado "como homenaje al Ejército del Aire y su especial vinculación con Albacete gracias a la Base Aérea de Los Llanos y la Maestranza", instalaciones que, según ha señalado, "han favorecido el desarrollo de una industria aeronáutica de primer nivel y grandes posibilidades de desarrollo económico para la ciudad".

El convenio establece que el avión, un Dassault-Breguet Mirage F1 (C.14-86), se ubicará en un lugar destacado y contará con una cartela informativa con la leyenda "Cedido en Depósito por el Ejército del Aire y del Espacio-Ministerio de Defensa", asumiendo el Ayuntamiento su mantenimiento y la ejecución previa de la estructura necesaria para su instalación.