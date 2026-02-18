La Diputación de Albacete invierte casi 1,8 millones de euros en dos nuevas autoescaleras para los bomberos de Almansa

El Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Albacete ha incorporado dos nuevas autoescaleras automáticas al parque de Almansa, en las que se han invertido 1,79 millones de euros y permitirán reforzar la capacidad operativa del servicio.

Así lo ha trasladado el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero, en la presentación este miércoles de los dos vehículos, que tienen una altura de trabajo de hasta 33 metros pero que son de un diseño más compacto, lo que les permite acceder a calles estrechas y zonas complejas.

Cabañero ha enmarcado esta actuación dentro del plan plurianual de modernización del Sepei en el que se han invertido más de 4 millones de euros sólo en renovación de flota en los últimos cuatro años, según ha trasladado la Diputación en nota de prensa.

En ese periodo se han incorporado un total de 13 vehículos: seis todoterrenos 4×4, cinco camiones pesados (cuatro autobombas y una nodriza de gran capacidad) y ahora estas dos autoescaleras, mientras ya está en licitación una nueva autobomba que se destinará próximamente al parque de Casas Ibáñez.

Por su parte, el jefe del Sepei, Francisco Ovidio García, ha destacado que esta incorporación responde a “una reivindicación histórica del Servicio” y supone “un paso muy importante” en la mejora de las prestaciones.

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha destacado públicamente la reciente incorporación de dos mujeres bomberas al Sepei de la Diputación, que ya trabajan en los parques de Molinicos y Alcaraz, y ha incidido en la importancia de seguir rompiendo barreras en un ámbito tradicionalmente masculinizado.