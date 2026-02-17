Ofensiva del Ayuntamiento de Albacete a los pisos turísticos: sin licencia si no tienen acceso independiente

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle. El asunto se abordará el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda el próximo jueves y tiene el objetivo de evitar la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos por las molestias o problemas de convivencia que puedan generarse.

"Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuando tengan acceso directo desde la vía pública. Y no cuando el acceso deba hacerse a través del portal comunitario", ha detallado el concejal de Urbanismo, Julián Garijo.

El edil ha indicado que en el Consejo Rector se abordará la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior hasta que se regule en una modificación puntual del PGOU.

La normativa actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999 si la licencia original contemplaba locales en entreplantas o primeras plantas con uso diferente a vivienda, aunque no tuviesen acceso.

"Se trataba de un criterio interpretativo que ahora pretendemos modificar para excluir el uso hotelero, porque los horarios de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos", ha detallado.

Además, para que la excepción que se incluía en este criterio de interpretación no alcance en ningún caso al uso hotelero o vacacional, la Gerencia de Urbanismo va a iniciar los trámites oportunos para redactar una modificación del PGOU.

El acuerdo de suspensión de licencias se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha tras su aprobación en el próximo pleno del mes de febrero.