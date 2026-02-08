La Diputación de Albacete refuerza el bienestar animal en 'Emperrados' con nuevas inversiones y más cheniles

La Diputación de Albacete continúa avanzando en la mejora de las instalaciones del Centro Provincial de Recogida de Perros, donde se desarrolla el programa 'Emperrados', con nuevas inversiones y ampliaciones que buscan garantizar el bienestar de los animales y ofrecer un servicio más eficaz a los municipios de la provincia.

El diputado provincial de Medio Ambiente y responsable del centro, José Antonio Gómez, ha visitado recientemente las instalaciones para supervisar las últimas mejoras y anunciar las próximas actuaciones previstas.

Gómez ha subrayado que las inversiones se realizan en respuesta a las necesidades del personal del centro y con el objetivo de adecuar las instalaciones a los estándares actuales de bienestar animal.

Visita al albergue de 'Emperrados'. Diputación de Albacete

Entre las actuaciones ya ejecutadas destaca la creación de una nueva zona de esparcimiento para los perros, con un vallado recién instalado que ha supuesto una inversión cercana a 6.000 euros y que permitirá a los animales jugar, ejercitarse y socializar.

Nuevos alojamientos

Además, se ha renovado el vallado de los patios de 40 cheniles de los módulos más antiguos, reforzando la seguridad de los animales y del personal, con una inversión superior a 30.000 euros, incluyendo áreas para aislamiento sanitario y cuarentena según la normativa vigente.

A estas mejoras se suma la construcción de 20 nuevos cheniles, a los que próximamente se añadirán cuatro más, todos con patios propios y espacios complementarios.

También se ha revisado el proyecto de una nueva fase de alojamientos, destinada a perros de larga estancia o con mayores dificultades de adopción, que incorporará vegetación, zonas de sombra, caminos y espacios pensados para actividades educativas y de sensibilización.

José Antonio Gómez ha hecho hincapié en la responsabilidad ciudadana y en la importancia de seguir concienciando sobre el abandono animal. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a optar por la adopción de animales en el propio centro, recordando que todos los perros cuentan con garantías sanitarias y representan una oportunidad para ofrecerles "esa segunda oportunidad que ellos siempre nos darían".