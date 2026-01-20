El Ayuntamiento de Albacete llevará a Fitur sus atractivos turísticos para consolidarse como "destino de interior"

El Ayuntamiento de Albacete promocionará las principales bondades turísticas de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

El objetivo será proyectar la Marca Albacete y consolidar la ciudad como destino de interior de referencia a nivel nacional e internacional durante los 365 días del año, bajo el lema 'Albacete sorprendente, auténtica e inolvidable'.

El Día de Albacete será el 23 de enero, cuando el Ayuntamiento presentará en el estand de Castilla-La Mancha, a partir de las 13.30 horas, los atractivos turísticos de la ciudad de la mano de la sociedad albaceteña y de representantes de los sectores económicos relacionados con el turismo.

Estarán presentes la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Apeht), la Asociación de Agencias de Viajes, la Federación de Comercio, miembros de la Junta de Cofradías de la Semana Santa albaceteña, Aprecu y los Manchegos de la Feria de Albacete 2026.

Un 2026 cargado de eventos

El Ayuntamiento también presentará la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, a través del cartel de la edición de 2026. También la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional; el Festival Internacional de Circo; el Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine; el Centro de Interpretación de la Virgen de Los Llanos; y AbFashion.

Además, el Consistorio llevará sus potencialidades deportivas, que se presentarán un año más bajo el marco de Fitur Sport, contando el Circuito de Velocidad de Albacete con un protagonismo destacado.

"Por último, el Ayuntamiento de Albacete mantendrá reuniones con prensa especializada y con turoperadores, preferentemente del sector terciario, para darles a conocer la ambiciosa programación musical y deportiva. El objetivo es programar actividades durante todo el año y seguir abriendo nuevas oportunidades de promoción", han sentenciado.