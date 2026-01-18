Un hombre se enfrenta a 3 años de cárcel por grabar actos sexuales con su pareja invidente sin consentimiento en Albacete

El Juzgado Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Albacete juzgará este miércoles, 21 de enero a un hombre acusado de grabar a su pareja sentimental, quien padece una incapacidad de ceguera total, mientras ambos mantenían relaciones sexuales sin que esta lo supiera.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el encausado, R.G.G., una pena de 3 años y 9 meses de cárcel.

El texto de acusación describe que los hechos que se van a encausar tuvieron lugar entre los meses de junio y septiembre de 2020 en el domicilio del encausado.

Allí, esta persona aprovechó para grabar con su teléfono móvil Iphone varios vídeos con encuentros íntimos con su pareja invidente sin que lo supiera ni tuviera su consentimiento.

Fue en octubre del mismo año, cuando la víctima presentó una denuncia en la que no pide ningún tipo de indemnización.

Según la instrucción, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la intimidad y otro de violencia doméstica.