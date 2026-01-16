El Albacete busca al aficionado que lanzó un plátano a Vinicius y condena los "cánticos asquerosos" contra el brasileño

El Albacete Balompié ha condenado los "cánticos asquerosos" que una parte de la afición coreó contra Vinicius en el partido de Copa del Rey del pasado miércoles en el que ganaron al Real Madrid 3-2 apeándolo de la competición del KO y ha avanzado que está trabajando para localizar a la persona que lanzó un plátano al internacional brasileño.

En un comunicado oficial, el club manchego ha pedido "cooperación" tanto "instituciones competentes" como a "nuestra afición" para recopilar "cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue el responsable de este acto".

"Más allá de las sanciones que puedan recaer sobre la persona responsable una vez identificada a través de las autoridades correspondientes, el Albacete Balompié desea manifestar que adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte", ha querido remarcar.

Del mismo modo, el Alba ha trasladado su "total repulsa a los asquerosos cánticos de tinte xenófobo" que un reducido grupo de aficionados profirieron en las inmediaciones del Carlos Belmonte horas antes del partido y que "para nada representan nuestros valores".

Este capítulo, que se hizo viral, mostraba como un grupo de aficionados coreaba cánticos en los que llamaban "mono" al jugador del Real Madrid. Incluso compañeros de vestuario como Thibaut Courtois salieron al paso en sus cuentas de redes sociales para condenar este capítulo de racismo.

Vinícius Júnior jamás ha jugado contra el Albacete. Vinícius Júnior jamás le ha hecho nada al Albacete.



Esto le canta un grupo de aficionados antes del partido de Copa. Luego responderá y le atacarán.



Vergonzoso.



pic.twitter.com/7CKh3503LV — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 14, 2026

Antes estas dos situaciones, el Albacete reconoce que "duele y avergüenza a partes iguales" que "imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte".

Por todo ello, han querido reivindicar el carácter "ejemplar" de su afición, además de "mostrar su apoyo a Vinicius Junior, al Real Madrid CF y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables".

Por su parte, LaLiga también se ha sumado al apoyo al futbolista brasileño del Real Madrid con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que expresan: "Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, LaLiga está contigo".