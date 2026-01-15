Las 5 curiosidades sobre Jefté, el nuevo héroe del Albacete: trabajó como electricista y "quiso dejar el fútbol"

El Carlos Belmonte vivió este miércoles una de esas noches que se quedan grabadas para siempre en la memoria de toda una ciudad: El Albacete Balompié eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey en un partido frenético que terminó con un 3-2 para el equipo manchego.

Jefté se convirtió en el héroe del equipo local con dos goles decisivos y una fe inquebrantable. Primero firmó el 2-1 en el minuto 80 y, cuando el Madrid había logrado empatar en el 91, el delantero canario apareció de nuevo marcando un precioso tanto en el 94 y consumar la hazaña del "Queso Mecánico".

Después de este encuentro mágico, Jefté Betanco Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) ha pasado de ser un futbolista más de Segunda División a acaparar titulares de toda la prensa nacional.

La historia de 'El Pitbull' del Alba es la de un delantero que ha tenido que recorrer medio mundo antes de encontrar su gran escaparate en el fútbol español. Se formó en la cantera de la U. D. Vecindario (Gran Canaria) y el debut como profesional le llegó a los 18 años en las filas de un Hércules en Segunda División.

Entre 2012 y 2017 fue encadenando pasos por clubes como Ontinyent, Tenerife B, Eldense, Las Palmas Atlético, Arandina o Unión Viera en categorías de Segunda B y Tercera/Preferente. Después pasó por Austria, Rumanía y Chipre en equipos como SV Ried, Stadl-Paura y Pafos, llegando a disputar partidos de Champions y Conference League con el CFR Cluj.

Su paso por la liga griega.

1. El canario que conquistó Grecia

Antes de enamorar a la afición albaceteña, Jefté deslumbró al otro lado del mediterráneo en la Superliga griega. Llegó al Panserraikos en la temporada 2024-2025 y se destapó como máximo goleador del campeonato regular con 19 goles en 30 partidos.

El 'killer del área' canario llamó la atención del Olympiacos. El verano de 2025, el Albacete Balompié acuerda su cesión con opción de compra para la presente temporada y en agosto de ese año es presentado como nuevo delantero del Alba.

En el conjunto manchego, Jefté acumula cuatro goles en 18 partidos de LaLiga Hypermotion, a los que suma otros cuatro tantos en Copa del Rey ante San Fernando, Celta y Real Madrid.

​

2. Casi deja el fútbol por ser electricista

A sus 24 años, Jefté sufrió una crisis de estabilidad profesional tras encadenar contratos de corta duración y llegó a colgar las botas durante unos meses. Etapa donde se puso a trabajar como electricista, compaginando el oficio con entrenamientos por su cuenta en su barrio.

Él mismo ha reconocido en varias entrevistas que hace nueve años "quiso dejar el fútbol". Fue gracias al apoyo de su familia y su psicóloga que Jefté volvió a recuperar la ilusión por competir y reencontrarse con el gol.

Jefté con su hijo.

3. Delantero tanque "extraño"

Pese a su portento físico (casi 1,90 metros de estatura), el canario se define como un atacante "extraño". Le gusta jugar por abajo, asociarse con sus compañeros, caer en banda y participar en la elaboración del ataque del Albacete.

4. Un gol desde su propio campo

En su etapa en Rumanía llegó a firmar un hat-trick con el Farul Constanta y marcó un tanto casi desde su propio campo contra el Dinamo, destellos que, sin embargo, no tuvieron entonces el eco mediático que sí ha encontrado ahora con el escaparate de la Copa.

5. Ha pasado por más de 20 equipos

Entre España y el extranjero, ha pasado por las filas de más de 20 equipos en unos 15 años de carrera, una ruta casi inabarcable que refleja su filosofía de trotamundos. Ahora, con 32 años y tras firmar una gran gesta copera en el Carlos Belmonte, Jefté encara lo que puede ser el inicio perfecto para una consagración definitiva.