Un acertante de Albacete se lleva este lunes más de un millón de euros en el sorteo de La Primitiva

Un boleto de La Primitiva validado en Albacete ha sido agraciado con más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo de este lunes.

El ganador recibirá un total de 1.017.347,13 euros tras validar el boleto en el Despacho Receptor número 1.015 de Albacete, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal, 4.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes ha sido 43, 16, 18, 02, 46 y 20. El número complementario es el 19, el reintegro el 6 y el Joker 1632681.

Más premios

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 99.810 de Torrejón de la Calzada (Madrid).

No ha habido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que se generará un bote de 78.500.000 euros de cara al próximo sorteo del jueves.