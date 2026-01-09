Balance de la rave ilegal de Albacete: la Guardia Civil detiene 63 personas e interviene 16 vehículos pesados

Tres días después de que la música de la 'Big Fucking Party' dejase de sonar en las inmediaciones del embalse del Cenajo, en la provincia de Albacete, la Guardia Civil ha hecho balance de esta rave ilegal. En total, este macroevento no comunicado ni autorizado que ha congregado a 3.500 personas y 2.000 vehículos durante seis días según las cifras oficiales, se ha saldado con 63 detenidos -la mayoría de nacionalidad francesa, italiana y británica-, 16 vehículos pesados intervenidos, 731 infracciones administrativas y 287 positivos en alcohol o drogas.

De los arrestados, 20 están relacionados con los disturbios ocurridos en Cordovilla, pedanía de Tobarra, donde los organizadores quisieron instalarse en un primer momento en la madrugada del 31 de diciembre y que según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) dejó más de una decena de agentes heridos.

A otros 38 detenidos se les atribuyen responsabilidades en la organización del evento ilegal y 5 más han sido detenidos por delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.

En cuanto a los vehículos requisados, se trata de camiones y furgones en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura de soporte de la fiesta, que han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.

3.500 personas y 2.000 vehículos

Según los cálculos de la Guardia Civil, el macroevento ha congregado unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y alrededor de 3.500 personas, llegadas desde distintos puntos de España y de Europa, principalmente Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.

"La ilegalidad de este tipo de eventos no solo reside en la falta de autorizaciones, sino que supone un riesgo para la seguridad ciudadana, la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente", reconocen desde el Instituto Armado.

La Guardia Civil recuerda que la falta de servicios preventivos de seguridad para los asistentes a los que la organización de cualquier evento lúdico o festivo está obligada, como son servicio médico, limpieza, instalaciones sanitarias o vigilancia.

A ellos suman el consumo de drogas y alcohol que se produce en este tipo de eventos supone un "evidente riesgo para la seguridad vial", como prueba "casi trescientos conductores han dado positivo al consumo de estas sustancias en los controles establecidos".

Imagen aérea de la rave ilegal de Albacete.

Otro elemento a tener en cuenta es el ambiental, dado que a la ausencia de medidas de reducción del impacto medioambiental y el perjuicio que estas actividades han supuesto para la flora y fauna, se suma que el lugar elegido por los organizadores está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de terreno inestable e inundable.

Dispositivo policial

Para minimizar los riesgos que se pudieran producir en este evento, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo perimetral, con la participación de unos 300 agentes, impidiendo el acceso al entorno natural ocupado para reducir el número de asistentes y garantizando la seguridad del resto de personas mediante el control del tráfico en carreteras y caminos rurales cercanos, consiguiendo que en esta ocasión la fiesta no tuviera la envergadura de ediciones anteriores.

Aparte de efectivos de diferentes especialidades de la Comandancia de Albacete, se ha contado con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Toledo y Valencia, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de León, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, de las Unidades Cinológicas de Albacete y Ciudad Real, del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Cuenca, del Grupo Caballería, Información , además de contar con el apoyo desde el aire del Equipo de Drones de Albacete y del helicóptero del Servicio Aéreo de Murcia, y a nivel logístico con la Oficina Móvil de Atención Ciudadana (OMAC) de la Comandancia de Palencia.

La Guardia Civil ha recabado un total de 731 actas-denuncias por infracciones administrativas como tenencia de drogas o sustancias estupefacientes, posesión de armas prohibidas, protección de animales de compañía, protección del medio ambiente o en materia de seguridad vial a las que hay que sumar los 287 positivos de conductores por alcohol o drogas.

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número dos de Hellín.