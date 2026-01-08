Serrano se felicita por "la mejor Navidad de la historia" en Albacete con la participación de 700.000 personas

La programación de la Navidad Cultural organizada por el Ayuntamiento de Albacete ha sido "la mejor de la historia" de la ciudad, con más de 700.000 personas en las más de 400 actividades organizadas desde el encendido del 29 de noviembre.

Así lo ha asegurado este jueves el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, quien ha resaltado que la programación ha llegado a todos los barrios.

Entre las novedades, destacan las más de 140.000 personas que han disfrutado del espectáculo 'Lucidum Natura' en el Parque de Los Jardinillos, así como las cerca de 10.000 que han visto el 'videomapping' del ábside de la Catedral, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Serrano ha señalado que durante más de un mes desde la inauguración de la iluminación navideña, la Policía Local ha cifrado en más de 450.000 personas las que han disfrutado de alguno de los casi 200 pases del espectáculo de luz y sonido de la calle Ancha.

También se ha detenido el primer edil en la cabalgata de Reyes, que, a pesar de las incertidumbres meteorológicas, contó con la presencia de más de 50.000 personas.

En cuanto al encendido de las luces de Navidad, el alcalde ha dicho que reunió a 35.000 personas, mientras que las precampanadas en la Plaza del Altozano contaron con más de 25.000 asistentes.

Actividades deportivas y videomapping

En materia deportiva, el regidor municipal ha valorado la San Silvestre y ha afirmado que ha sido "la más participativa de la historia", con más de 10.000 albaceteños corriendo por las calles de la ciudad.

Por último, el alcalde ha destacado el 'videomapping' de la Puerta de Hierros, con más de 40.000 asistentes.