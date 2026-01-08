Acuerdo para desconvocar la huelga que mantenían los trabajadores del servicio de recogida de envases en Albacete

Trabajadores del servicio de recogida de envases de la provincia de Albacete durante las movilizaciones.

La huelga del servicio de recogida de envases que se mantenía desde hace siete días en la provincia de Albacete, ha quedado desconvocada después de que las partes implicadas en la negociación del nuevo convenio colectivo, el comité de empresa y la concesionaria de este servicio dependiente de la Diputación, FCC, hayan alcanzado un acuerdo.

Según ha informado CCOO en un comunicado, la entente recoge una vigencia del convenio de cuatro años desde el 15 de noviembre de 2025, y un incremento salarial sobre las tablas actualmente vigentes del 5,5 % para el primer tramo de 12 meses de vigencia, del 3 % para el segundo; del 3 % para el tercero y del 4 % para el cuarto.

Además, los días de asuntos propios quedan fijados en 9 y la jornada laboral será de 1.800 horas durante la vigencia del convenio. En caso de que se acumule exceso de jornada a lo largo del año, este se traducirá en días libres o retribuidos, ha destacado la organización sindical.

CCOO destaca que también han logrado el compromiso por parte de la empresa concesionaria (FCC) de que las personas trabajadoras eventuales sean las primeras en contratarse de manera indefinida.

El Comité de Empresa ha agradecido a los trabajadores su compromiso y firmeza en la defensa de sus derechos, así como su participación en la huelga, y también a la Diputación Provincial de Albacete por su predisposición y apoyo.

Siete días de huelga

Los 13 trabajadores dependientes de este servicio arrancaban una huelga que estaba programada entre el 2 y el 12 de enero por la falta de entendimiento en el contenido del nuevo convenio colectivo.

Según denunciaba CCOO, ambas partes habían llegado a un acuerdo tanto en las subidas salariales como en los asuntos propios, pero el escollo se centraba en "un párrafo que la empresa quiere incluir en donde se obliga a las personas trabajadoras a cumplir el pliego de condiciones, cuando quien tiene que cumplir el pliego es la empresa, que es la que concurrió al concurso y la Diputación exigir y controlar su cumplimiento".