Así es la rave ilegal de Albacete, una "ciudad rodante" que va más allá de la música: tiendas, puestos de comida, talleres…

Una "ciudad rodante" asentada en las cercanías del embalse del Cenajo de Hellín (Albacete) ha acaparado todo el protagonismo en el inicio de 2026. La macrorave no autorizada conocida como 'Big Fucking Party' se ha instalado de nuevo en terreno castellanomanchego después de que el pasado año reuniera a más de 5.000 personas durante seis días en unos terrenos pertenecientes al aeropuerto de Ciudad Real.

En furgonetas camperizadas, coches y camiones han llegado miles de 'raveros' procedentes de distintos puntos de España y de otros países como República Checa, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia o Reino Unido para disfrutar de una fiesta improvisada que sigue sumando participantes.

Como asegura la agencia de noticias Europa Press, la propia organización paraliza la música de los escenarios antes del anochecer para motivar a los participantes a coordinar la llegada masiva de gente. Aunque la Guardia Civil mantiene los puntos de control en los caminos colindantes, los vehículos siguen accediendo sorteando la vigilancia.

Algunos, incluso, aparcan a varios kilómetros de distancia y recorren viñedos con linternas para llegar. Otros ayudan a retirar piedras de caminos de tierra desgastados por el desuso para ampliar la zona de parking.

"Lo que queremos es bailar, nada malo. Aquí no solo hay música y fiesta, sino que es un estilo de vida libre. Hemos construido una auténtica ciudad rodante, con tiendas de ropa de segunda mano, puestos de comida, talleres y hasta fruterías", asegura con orgullo Rais Millán, un barcelonés de 31 años que participa en la macrofiesta.

Rais Millán. Foto: Víctor Fernández / Europa Press.

Explica que llevaban varios días preparándose para la convocatoria, cargando litros de agua, comida para más de una semana, ropa y sacos de dormir para "soportar el frío".

"Aquí cada uno se hace cargo de gestionar su campamento, ayudar a la organización y limpiar su basura", explica.

Convocados por el "boca a boca"

Clélia Rei, una francesa de 20 años que ha viajado hasta el espacio albaceteño con varios amigos, indica que la convocatoria se ha llevado a cabo por el "boca a boca".

"Antes nos organizábamos por Whatsapp, pero eso hacía que la policía se enterara muy fácilmente del lugar. No obstante, ha habido problemas", ha explicado.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Guardia Civil disolvió del lugar a los primeros vehículos que llegaron en la noche del martes 30 de diciembre. Sin embargo, tras otro intento fallido en la Cordovilla, pedanía de Tobarra, lograron instalarse definitivamente cerca del embalse del Cenajo de Hellín.

Un operativo que, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se saldó con una decena de agentes heridos y sin detenidos.

300 agentes

Tal y como ha informado la Benemérita, alrededor de 300 agentes de la Guardia Civil conforman el dispositivo de vigilancia en la zona, entre los términos municipales de Férez y Hellín.

El segundo día de fiesta y la noche han transcurrido "con normalidad y sin incidentes", pero "se mantiene el cerco perimetral sobre la zona para impedir el acceso de vehículos y el control y la seguridad en las vías de comunicación próximas".

Asimismo, la carretera AB-408 que transcurre entre el cruce de la CM-412 y la CM-3217 se está controlando debido al estacionamiento de vehículos en los márgenes, lo que ha obligado a la Guardia Civil a regular la circulación para permitir el paso de vehículos y personas a las localidades cercanas al lugar.