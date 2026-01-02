Todo listo para el Día de Reyes en Albacete: "Una jornada que llenará la ciudad de ilusión, tradición y cultura"

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado este viernes la programación prevista para el próximo Día de Reyes, una jornada que "volverá a llenar la ciudad de ilusión, tradición y cultura".

Un programa "pensado para disfrutar en familia y para hacer felices a los más pequeños de cada casa".

Según el Ayuntamiento, el día comenzará a las 12.00 horas con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos al Asilo, una cita cargada de simbolismo y cercanía. A las 13:00 horas, los Reyes visitarán Asprona y, a las 14:00 horas, acudirán al Cotolengo, llevando ilusión y cariño a las personas usuarias de estos centros.

Por la tarde, a las 16:00 la Plaza de Toros acogerá el espectáculo infantil Imagilusión, un musical familiar que combina fantasía, música y personajes reconocibles. Contará con intérpretes de Lengua de Signos, permitiendo que todos los niños puedan disfrutar del espectáculo en igualdad de condiciones.

A las 16.45 horas, también en la Plaza de Toros, tendrá lugar la actuación de la Banda Real de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Amargura, que pondrá música a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Día de Reyes en Albacete.

Cabalgata

El acto central del Día de Reyes llegará a las 18.00 horas con la Cabalgata, que partirá desde el Asilo de San Antón, recorrerá el itinerario habitual y finalizará en el Ayuntamiento, desde cuyo balcón Sus Majestades saludarán a todos los niños.

Contará con un total de 29 elementos, convirtiéndose en la más ambiciosa y vistosa celebrada hasta la fecha en Albacete, con 1.200 kilos de caramelos, numerosas carrozas, mucha animación, música, luz y sorpresas a lo largo de todo el recorrido.