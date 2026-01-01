Comienza la rave ilegal de Hellín con 1.000 vehículos y caravanas llegados desde varios países de Europa

Imagen de archivo de la rave montada hace un año en el aeropuerto de Ciudad Real.

Finalmente la Guardia Civil no ha podido cumplir con su objetivo de frenar la multitudinaria rave convocada en la provincia de Albacete. Los cerca de 1.000 vehículos y caravanas que se han congregado en las cercanías del embalse del Cenajo de Hellín han logrado desplegarse en la tarde de este miércoles 31 de diciembre dando comienzo a la macrofiesta ilegal.

La tranquilidad de este rincón de la provincia albaceteña se veía alterada en la noche del martes, 30 de diciembre, con la llegada de los primeros visitantes. Sus primeras intenciones pasaban por instalarse en Cordovilla, pedanía perteneciente a Tobarra, donde fueron disueltos en primera instancia por la Guardia Civil sobre las 23:00 horas.

Desde allí comenzaron a moverse al entorno del embalse con el mismo resultado y se veían obligados a abandonar la zona sobre las 3:00 de la madrugada.

Una operación que según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se saldó con una decena de agentes heridos y sin detenidos.

Este colectivo denunciaba públicamente que los agentes fueron enviados sin material antidisturbios adecuado, por lo que se puso en riesgo su seguridad.

"Se pudo hacer bien el operativo pero los responsables eligieron, una vez más, poner en riesgo a los agentes y dejar todo a la improvisación. Un desastre de dispositivo organizado como siempre tarde y mal", denunciaban.

La AUGC atribuía este error a la falta de planificación de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Campamento instalado

Finalmente, los jóvenes llegados a Albacete, que estaban convocados por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, lograban su objetivo en la tarde de este 31 de diciembre dando por iniciada la macrofiesta ilegal.

En total, se calcula que el campamento está compuesto por unos 1.000 vehículos y caravanas procedentes no solo de diferentes puntos de España, sino de países europeos como Francia y Dinamarca.

En su camino, la caravana causaba problemas de tráfico a su paso por el municipio de Férez al colapsar la carretera que une esta localidad con Socovos.

Esta no es la primera vez que Castilla-La Mancha se convierte en sede de una celebración de estas características. Hace justamente un año, la llamada 'Big Fucking Party 2025' levantada en terrenos pertenecientes al aeropuerto de Ciudad Real congregó a más de 1.500 personas durante seis días de fiesta ininterrumpida.

Durante esos días, los que transcurrieron entre Nochevieja y Reyes, los asistentes acudieron a la llamada de los organizadores, que se habían valido de canales de comunicación instantánea como Telegram para ofrecer los detalles de la fiesta y burlar las medidas de seguridad.

La otra cara de la diversión se produjo tras su partida con la acumulación de más de 50 toneladas de basura, según lamentaba la empresa propietaria del aeropuerto ciudadrealeño.