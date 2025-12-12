Llega 'Risas en la Resi', el primer ciclo de humor en residencias de mayores de Castilla-La Mancha

La Fundación Soliss en colaboración con Gacha's Comedy, ha puesto en marcha la primera edición de 'Risas en la Resi', un innovador ciclo cultural que llevará espectáculos de humor a diversas residencias de mayores de Castilla-La Mancha.

La iniciativa nace con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de las personas mayores y acercarles propuestas culturales adaptadas a sus necesidades, especialmente a quienes no pueden desplazarse fuera de sus centros.

Entre el 15 y el 17 de diciembre, el humorista José Boto recorrerá tres residencias de la provincia de Albacete con monólogos diseñados específicamente para este público. El calendario de las actuaciones se configura con la primera cita el 15 de diciembre será a las 17:00 horas en La Roda, concretamente en Residencia Lantus Fonda. En Villarrobledo será el 16 de diciembre en Residencia Ilunion a las 17:30 horas y, por último, el día 17 de diciembre a las 17:30 en la Residencia San Vicente de Paul, Albacete.

'Risas en la Resi' es resultado de la colaboración directa entre Fundación Soliss y Gacha's Comedy, dos entidades que comparten la convicción de que la cultura —y en particular el humor— puede desempeñar un papel transformador en la vida de las personas mayores.

Generar vínculos

Ambas organizaciones subrayan la importancia de iniciativas como esta, especialmente en fechas navideñas, cuando la sensibilidad emocional y la necesidad de compañía se intensifican.

El ciclo busca contribuir a romper la rutina de los residentes, generar vínculos y promover estados de ánimo positivos entre aquellos que tienen dificultades para participar en actividades culturales fuera de sus centros.

Risa compartida

La iniciativa se apoya en numerosos estudios que destacan los beneficios del humor en la tercera edad: reducción de estrés, mejora del estado de ánimo, aumento de la autoestima y mayor interacción social. 'Risas en la Resi' pretende aprovechar estas ventajas para fomentar un envejecimiento activo y emocionalmente saludable.

El humorista José Boto será el encargado de llevar la risa a las residencias con un formato de monólogo adaptado al entorno residencial, pensado para conectar con las vivencias, recuerdos y sentido del humor de las personas mayores y promover la conservación y la risa compartida.

Compromiso firme

La puesta en marcha de este ciclo refuerza el compromiso de la Fundación Soliss de promover la inclusión cultural en toda Castilla-La Mancha y apoyar a colectivos que requieren especial atención.

Por su parte, Gacha's Comedy consolida con este proyecto su apuesta por llevar el humor a espacios donde puede generar un impacto social real y significativo.

'Risas en la Resi' se suma así a la línea de iniciativas culturales y sociales que la Fundación Soliss impulsa cada año para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y acercar la cultura a todos los rincones de la región.