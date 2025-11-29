Los motores vuelven a rugir en el circuito de Albacete después de 6 años y 2 millones de euros de inversión

Los motores volverán a rugir en el Circuito de Velocidad de Albacete este fin de semana seis años después de la celebración de su última competición. Un tiempo en el que la instalación ha recibido una inversión de 2 millones de euros procedentes de Ayuntamiento y Diputación para su adecuación.

En el acto simbólico de encendido del semáforo, que se ha producido 35 años después de su inauguración, han participado el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero.

Serrano y Cabañero han acompañado en una visita guiada a pilotos, representantes de clubes, federaciones de automovilismo y motociclismo, y representantes públicos, para conocer los puntos de la instalación donde se han acometido las obras de acondicionamiento y mejora, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Acto seguido y desde la recta Ala14, los máximos representantes de las instituciones que gestionan el Circuito han puesto en marcha de forma simbólica la cuenta atrás del semáforo de salida.

El alcalde ha recordado que "han pasado seis años desde la última competición deportiva, y cuatro años desde la última actividad privada" y ha destacado el empeño del Ayuntamiento y la Diputación para volver a ponerlo en marcha.

Por su parte, Cabañero ha agradecido “la paciencia y el compromiso” de los aficionados al motor durante todo el proceso de obras y preparación de la reapertura.

Las obras de actualización y mejora han llegado en la pista a puntos como la curva número 6, la del restaurante o ‘Valentín Requena’, donde se ha incrementado la seguridad ampliando los pianos y las escapatorias y se han nivelado los perfiles de la pista.

Acto del encendido del semáforo en el Circuito de Velocidad de Albacete.

También se ha actuado en los caminos interiores de servicio, que han sido mejorados, o en las curvas 2, 11, 13 y 14, y en la de acceso a meta, donde también es mucho más amplia la escapatoria, en algunos tramos casi el doble de la anterior.

Se han sustituido todas las barreras de seguridad de la instalación, retirando primero los neumáticos usados por una empresa especializada en su tratamiento, y colocando después otros nuevos.

La última actuación significativa ha sido la sustitución del sistema de televisión y vídeo, con más de una veintena de nuevas cámaras, nuevo cableado de fibra óptica y una nueva sala de control en la segunda planta de la torre.

Todas estas actuaciones, junto a otras obras menores como pintura, nueva cartelería o señalización, han supuesto una inversión de en torno a los dos millones de euros, sufragados al 50 % por Ayuntamiento y Diputación.

Puertas abiertas

Una vez puesto el semáforo en verde, la actividad regresará al Circuito con unas jornadas de puertas abiertas, este fin de semana y el siguiente.

De cara al fin de semana, la organización ha preparado tandas gratuitas de motos, de 10:00 a 18:00 horas, de 15 minutos en pista, divididas en cuatro grupos, dependiendo el nivel de los participantes: Experto, Avanzado, Rookie y Paseo. Además, el próximo domingo día 7 habrá una exhibición de automóviles de Formula Vintage.