Jesús y Raúl, los hermanos de Albacete que venden 200 pollos asados al día: "Detrás de cada 13 € hay muchos costes"

Cada vez menos jóvenes deciden emprender en nuestro país en pro de optar a empleos que brindan mayor seguridad y estabilidad financiera. Según el informe 'El Emprendimiento en España' elaborado por la CEOE y GAD3, solo 2 de cada 10 menores de 30 años decide montar su propio negocio y menos del 5 por ciento de los emprendedores juveniles apuestan por continuar los negocios familiares.

Sin embargo, hay dos hermanos de Albacete, uno ingeniero y otro enfermero, que dejaron sus puestos de trabajo para asegurar la supervivencia del negocio de sus padres. Esta es la historia de Jesús y Raúl García, dos albaceteños de 34 y 31 años que crecieron detrás del mostrador del asador Don Pollo y que ahora venden 200 pollos asados por día.

"Venimos de mundos muy distintos, pero sentimos que era nuestra responsabilidad y también nuestro deseo. Queríamos seguir con el legado que nuestros padres construyeron", cuenta Jesús, el ingeniero y hermano mayor que atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Pollos asados de Don Pollo Albacete.

La decisión de dejar atrás una prometedora carrera profesional y convertirse en autónomos no es nada fácil. "La gente ve el pollo en el mostrador, pero no ve las 12 o 14 horas de trabajo que hay detrás", relata. Para ello, esta elevada implicación merece la pena porque "significa trabajar por algo tuyo que representa a tu familia".

Don Pollo nació hace más de 20 años como un establecimiento especializado en pollo asado y platos caseros, manteniéndose fiel a las recetas tradicionales y ganándose un lugar destacado en la gastronomía local.

En 2016, los dos hermanos se quedaron al frente del local y desde entonces "hemos introducido mejoras como procesos más eficientes y mayor presencia en redes sociales. La esencia es la misma, pero queremos que evolucione", explica Jesús.

Contenido cómico que publican en las redes sociales de Don Pollo.

Ese respeto por la tradición se traduce en una carta que incluye recetas típicas manchegas como el atascaburras o el ajo mataero. "Hemos heredado los platos de nuestros abuelos y no queremos que se pierdan para que los albaceteños sigan disfrutando del sabor de antes", resalta.

Pero no todo es nostalgia, parte de su éxito reciente se debe a la comunidad que han creado en redes sociales con casi 10.000 seguidores sumando Instagram, Facebook y TikTok. "Dimos un giro innovador fomentando la marca Don Pollo con vídeos cercanos y divertidos para los clientes. Eso nos diferencia y ha aumentado mucho las ventas", subraya el hermano mayor de los García.

Aun así, no están exentos de desafíos. La reciente crisis de la gripe aviar que afecta a las aves de corral de todo el país ha disparado el precio del pollo hasta los 2,37 euros por kilo, un aumento del 4 % respecto al mismo periodo de 2024, según el Ministerio de Agricultura.

Dentro de este contexto alarmante, el prestigioso médico especializado en Patologías Infecciosas Microbianas e Inmunología Fúngica de la Universidad de Columbia, Jatin M.Vyas ha aclarado recientemente que comer pollo o huevos correctamente cocinados sigue siendo totalmente seguro.

En base a su experiencia, Jesús considera que para evitar esta patología alimentaria siguen protocolos estrictos y trabaja con proveedores de total confianza. Pese al incremento del valor del pollo, los hermanos evitan trasladar dichas subidas al precio final, que actualmente es 13,40 euros (el pollo entero asado con salsa).

Para quienes ya estén haciendo el cálculo de lo que factura este negocio que vende 200 pollos al día, García aclara que "detrás de los 13 euros hay muchos costes: desde la materia prima hasta la electricidad, pasando por salarios, seguros, impuestos y demás gastos que no se ven".

Servicio a domicilio de Don Pollo Albacete.

Los envíos a domicilio a una hora concreta han sido una de las últimas implementaciones a su negocio. Ingeniero y enfermero han visto muy claro que los hábitos de consumo están mutando y se están intentando adaptar. "El ritmo de vida hace que cada vez haya más gente que prefiera comida sana y asequible lista para comer y así poder organizar mejor su día".

Más allá de Don Pollo, Jesús y Raúl han demostrado su capacidad para innovar con proyectos tecnológicos como 'Mi Pastilla', un sistema gratuito basado en WhatsApp que te recuerda cuándo debes tomar tu medicación o suplementos. Una idea rompedora que pretende llegar a toda España y que puedes conocer a fondo en el reportaje que publicó la periodista de este diario, M.Carme Engra.

Sobre el futuro, hablando en nombre de los dos, Jesús tiene claro que la clave es "hacerlo con cariño e ilusión para sacar un producto que guste", aunque "ser la segunda generación es un reto enorme". Claro está que a pesar de lo duro que pueda llegar a ser, "mientras la ciudad nos quiera, aquí estaremos", concluye.