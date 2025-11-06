El restaurante de Albacete que ha conquistado a Peldanyos: "Me parece increíble que no tenga una estrella Michelín"

Sergio Bolaños, el influencer gastronómico con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, ha cumplido uno de sus últimos deseos: Visitar el conocido restaurante Cañitas Maite situado en Casas-Ibáñez (Albacete).

Este local familiar, que lleva más de sesenta años dando de comer a vecinos y visitantes, ha dado un salto cualitativo gracias al impulso de dos jóvenes chefs del pueblo, Javier Sanz y Juan Sahuquillo, que han revitalizado la esencia manchega con talento, innovación y respeto.

El restaurante pertenecía a los padres y abuelos de Sanz y en 2019 decidió darle un giro de 180 grados junto a su compañero de profesión y amigo de la infancia, Sahuquillo. En pocos años su esfuerzo dio sus frutos: en el prestigioso certamen Madrid Fusión de 2021 cosecharon hasta tres premios, Cocineros Revelación, 'Mejor Croqueta del Mundo' y 'Mejor Escabeche'.

@peldanyos Cañitas Maite, en📍Albacete: el Restaurante con la Mejor Croqueta del Mundo 😮‍💨 ♬ original sound - peldanyos

Ese mismo año abrieron Oba, su propuesta más personal, que obtuvo una estrella Michelin y una Estrella Verde por su apuesta por la sostenibilidad. Además, se hicieron cargo de CEBO en Madrid, que también fue galardonado con una estrella Michelin. Más tarde ampliaron su grupo hostelero con La Taberñita y otros proyectos como un food truck.

Todo este reconocimiento ha situado a la localidad albaceteña en el mapa gastronómico español y ha provocado que figuras públicas como Peldanyos quieran conocer la exitosa propuesta de estos dos cocineros castellanomanchegos.

Javier Sanz y Juan Sahuquillo.

Acompañado por más creadores de contenido, Sergio transmitió entusiasmo nada más plantar un pie en Cañitas Maite. El ambiente moderno y la propuesta gastronómica que mezcla vanguardia y tradición lo sorprendieron. "Qué locura, me mola mucho el concepto", señala al inicio del vídeo que ha compartido en sus redes.

Al saborear por primera vez la 'Mejor Croqueta del Mundo' elaborada con jamón Joselito, el conocido influencer lanza un veredicto demoledor: "Me parece increíble que el restaurante de Gordon Ramsay tenga 3 estrellas Michelin y este no tenga ninguna".

La reina de las croquetas, la del restaurante Cañitas Maite en Casas Ibáñez (Albacete).

Tras degustar las gambas, las inusuales patatas bravas, el bocadillo de calamares y varios postres, no dudó en afirmar que este local de Albacete es uno de sus restaurantes favoritos del país. "Esto es imposible que no entre en mi top 3", destaca.

La visita de Peldanyos refuerza la posición de Cañitas Maite en la élite gastronómica y evidencia el buen hacer de Javier Sanz y Juan Sahuquillo en los fogones, primando elaboraciones que ensalcen los sabores de la tierra.