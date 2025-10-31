Todo listo en Albacete para la celebración de la X AB Fashion: pasarela al aire libre, una exposición...
Arrancará el próximo 6 de noviembre como el evento de referencia en el mundo de la moda en Castilla-La Mancha.
Este viernes se ha presentado la décima edición de la AB Fashion, el evento de referencia en el mundo de la moda en Castilla-La Mancha. Comenzará el 6 de noviembre y entre sus actividades contará con una pasarela al aire libre en el Parque Abelardo Sánchez.
Así lo han detallado la concejala de Turismo y Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, y la diseñadora y organizadora de este evento, Lola Muñoz, acompañados por el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santos, y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz López.
La edil ha destacado el trabajo y la visión de Lola Muñoz, impulsora y directora de este proyecto, "una mujer que ha conseguido situar a Albacete en el mapa de la moda española con esfuerzo, profesionalidad y una apuesta firme por la calidad y el talento emergente".
"AB Fashion no solo promueve el arte y el diseño, sino que también genera riqueza y dinamiza la economía local, beneficiando a comercios, hostelería y servicios. Es una declaración de amor a la moda, al talento y a nuestra ciudad", ha detallado.
Programación
La programación arrancará con la inauguración de la exposición '10 años de AB Fashion', que tendrá lugar el 6 de noviembre a las 19.30 horas en el Museo Municipal. Permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y podrá visitarse de martes a domingo en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas -cerrada los lunes-.
El programa continuará con la IV Zona de Moda el 14 de noviembre a las 19.30 horas, que este año será en el Parque Abelardo Sánchez.
La cita culminará con el esperado X AB Fashion Day, que se celebrará el 22 de noviembre a las 19 horas en el Palacio de Congresos de Albacete, "consolidándose como el gran evento de la moda en Castilla-La Mancha". Se trata de una jornada en la que participarán diseñadores de renombre y jóvenes promesas, mostrando las últimas tendencias y reafirmando el compromiso de AB Fashion con la innovación, la sostenibilidad y la proyección del talento local.