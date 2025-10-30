Albacete aprueba un nuevo desarrollo urbanístico para construir 190 viviendas frente al recinto ferial de la IFAB

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves un nuevo desarrollo urbanístico situado frente al recinto ferial de la IFAB, a la salida de la carretera de Madrid. La actuación permitirá construir unas 190 viviendas, de las que alrededor de 40 serán de protección pública.

Del proyecto resultarán dos parcelas de uso residencial de 4.345 y 9.160 metros cuadrados, y una parcela dotacional para equipamiento de 2.528 metros cuadrados, que sustituirán a las actuales edificaciones industriales degradadas.

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo, ha explicado que "se reurbanizará un tramo de más de 100 metros de la carretera de Madrid continuando la tipología de acerado, zona verde y mobiliario urbano de Ciudad de la Justicia y zonas anexas".

"Se crearán viales de 14 y 13 metros de anchura para conectar con la UA2 anexa y con la calle Jesús del Gran Poder, además de otro de 20 metros para acceder desde la carretera de Madrid", ha añadido.

El edil ha destacado que "las nuevas calles tendrán abundante arbolado de gran porte, y se instalarán todos los servicios necesarios como mobiliario urbano, abastecimiento de agua, red de riego, redes de fecales y de recogida de aguas pluviales, alumbrado público, redes eléctricas y de gas, e instalaciones de telecomunicaciones".

670 nuevas viviendas protegidas

Garijo ha subrayado que "en los poco más de dos años del actual mandato hemos logrado alcanzar la cifra de 670 nuevas viviendas protegidas en diferentes fases de ejecución, y seguimos trabajando para solventar la problemática del acceso a la vivienda mediante nuevos desarrollos urbanísticos, algunos de ellos enquistados desde hace años".

La actuación "mejorará otro de los accesos a la ciudad, cumpliendo así el compromiso del Equipo de Gobierno de mejorar las entradas a Albacete, como ya se hizo recientemente en la carretera de Barrax", ha señalado.

El concejal ha avanzado que "próximamente será una realidad en la carretera de Murcia con el APR-3 frente al Hospital, y en la carretera de Las Peñas. Pronto podremos remodelar también el acceso por la carretera de Valencia, que se encuentra en proceso de redacción".

Más suelo

Garijo ha afirmado que "dentro de nuestra prioridad de generar todo el suelo urbano residencial posible, para facilitar la construcción de nuevas viviendas y paliar el problema de escasez, estamos dando un impulso definitivo a varios ámbitos".

Entre ellos, ha mencionado "los situados en el sector 3 junto a Imaginalia, la calle Oro, las proximidades de la Fiesta del Árbol o la carretera de Las Peñas".

El edil ha recordado que "aunque no tenemos competencias en vivienda, ni financiación o ayuda de otras administraciones, por iniciativa municipal se han terminado de ejecutar y adjudicar 88 viviendas en el sector 10, que se entregarán en próximas fechas".

"En la zona de la rotonda elíptica están en ejecución otras 27 viviendas, hay otras 10 en fase de obtención de licencia, y en fase de proyecto otras 15 viviendas, todas ellas a través de la empresa municipal Urvial, y por tanto de protección pública", ha añadido.

Garijo ha apuntado además que “en la misma zona se están construyendo por promotores privados 80 viviendas sujetas al régimen de protección pública y, por tanto, con precio máximo de venta topado por la comunidad autónoma".

También ha señalado que "se ha generado suelo en nuevos desarrollos para vivienda tanto protegida como de renta libre: 738 viviendas en el sector 10, 460 en el sector 3, 157 en la UA-17, 24 en la calle Oro, 76 en la carretera de Las Peñas y 340 frente al Hospital".

"De todas ellas, en torno a 486 deberán estar sometidas a protección pública, por lo que en definitiva estamos contribuyendo decididamente a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos de Albacete", ha concluido.