El hotel dentro de una cueva de Albacete premiado como mejor proyecto turístico innovador: la noche cuesta 140 €

Entre los barrancos de caliza que serpentean las Hoces del Río Júcar en la provincia de Albacete, se esconde un alojamiento turístico único en España: XUQ Lomas de Ruvira.

Un singular hotel construido dentro de cuevas milenarias que ha sido reconocido por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Premio Regional de Turismo al 'Mejor Proyecto Turístico Innovador' por su original propuesta de turismo sostenible, bioclimático y experiencial.

Ubicado en el municipio de Jorquera, a menos de una hora de Albacete capital, este resort combina historia y diseño contemporáneo. Las antiguas cuevas naturales excavadas por el Júcar han sido transformadas en 13 suites exclusivas (las Cave Suites).

La suite 'Piacory'. Xuq.es

El complejo dispone además del XUQ Landscape Club, un espacio al aire libre de más de 4.000 metros cuadrados con piscina panorámica, jacuzzi exterior y zonas chill out inspiradas en el estilo balines.

El detalle ecológico de este complejo es su lago natural repleto de nenúfares y especies acuáticas protegidas, algunas en peligro de extinción.

Los precios varían según la temporada y el tipo de cueva, pero una estancia estándar ronda entre 140 y 337 euros por noche con experiencias gastronómicas y sensoriales adicionales. Algunas villas privadas como 'Kaverno' o 'Piacory' están disponibles desde 257 por persona y noche e incluyen acceso a piscina exterior, terraza privada y jacuzzi.

Entorno del hotel. Xuq.es

XUQ Lomas de Ruvira se define como un espacio solo para adultos, aunque ofrece opciones familiares bajo reserva. Cabe señalar que los alojamientos cuentan con wifi gratuito, aparcamiento y atención personalizada orientada a quienes buscan una desconexión total.

El entorno invita a recorrer las Hoces del Júcar, declaradas Espacio Natural Protegido e integradas en la Red Natura 2000. También se puede visitar la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, perfecta para practicar senderismo, kayak o simplemente bañarse en sus aguas cristalinas.

Uno de los jacuzzis de Lomas Ruvira. Xuq.es

Además, puedes visitar el bonito pueblo de Jorquera, una joya fortificada que conserva murallas árabes y miradores de vértigo. La distinción regional se suma al reconocimiento obtenido en los Premios Ruralka 2023 donde XUQ Lomas de Ruvira fue galardonado como 'Mejor Hotel para Viajeros' por su capacidad de emocionar al viajero con una experiencia sensorial única.

Cada visita a este hotel cueva es una experiencia lujosa que te traslada a lo más esencial: silencio, piedra, agua y comodidad. En palabras de sus creadores, "vas a descubrir un lugar único, imperfectamente bello con cientos de ambientes perfectos para vivir una escapada que es un sueño".