El festival Abycine 2025 arranca con caras conocidas del cine español como es Inma Cuesta o Marta Nieto

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, ha inaugurado su edición 2025 con una gala celebrada en el Teatro Circo de Albacete, en la que se han entregado los Premios Trayectoria Joven a las actrices Inma Cuesta y Marta Nieto, y la productora Mariarti, representada por Aitor Arregui.

La ceremonia, conducida por la humorista Valeria Ros, fue, según sus propias palabras, "una gala poco alocada" en la que se ha rendido homenaje al talento emergente y a la consolidación de nuevos referentes del cine español.

Entre los asistentes se encontraban destacadas figuras del panorama audiovisual, como Sara Sálamo, que presenta en Abycine un documental sobre Isco Alarcón; las directoras Gemma Blasco (La furia) y Valérie Delpierre; los realizadores Víctor Moreno, Luis Ferrón, Pedro Hernández, Chema García Ibarra y Guillermo Galoe; además de Ignasi Camós, director general del ICAA, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, entre otros.

En la rueda de prensa previa a la gala, los premiados compartieron sus impresiones sobre el galardón y reflexionaron sobre el momento que vive el cine español.

Reconocimiento

Para Inma Cuesta, recibir el reconocimiento en Abycine supone "estrenar en el festival con un premio" y "una gran felicidad". La actriz ha reconocido "la importancia de tener una buena raíz y una buena red de equipo", y ha bromeado afirmando que "aún no sabe qué quiere ser de mayor".

Por su parte, Marta Nieto ha definido el premio como "una caricia al alma", recordando que su profesión "es azarosa e inestable". La intérprete ha subrayado además que "ahora se han abierto muchas puertas para las mujeres en el cine" y que existen "más políticas de igualdad y más mujeres cineastas. Es un poder que apetece explorar".

GALA TEATRO CIRCO. Abycine

En nombre de la productora Moriarti, Aitor Arregui ha agradecido un reconocimiento que ha calificado como "un honor en un festival que es un referente".

Arregui ha destacado la "larga relación con Abycine" y ha presentado su nueva película, Maspalomas, rodada en euskera, que ya ha superado los 100.000 espectadores. La cinta aborda "la problemática de las personas mayores LGTB al entrar en residencias".

Festival en efervescencia

Durante la rueda de prensa, la organización de Abycine ha destacado el buen momento que atraviesa el cine español. "Este año es el que más proyectos se han recibido", han afirmado.

Marta Nieto ha añadido que "Abycine es un sello de calidad", mientras que Arregui ha señalado que "si hay más trabajo, es porque hay proyectos interesantes y hay gente que se recicla, no todo es estar en primer plano".

Laboratorios de creación

Para cerrar la noche, el festival recuperó uno de sus laboratorios de creación más emblemáticos, con el espectáculo Carreteras Perdidas, un montaje audiovisual con música en directo que rindió homenaje al cineasta David Lynch, recientemente fallecido.

Con esta inauguración, Abycine 2025 reafirma su vocación como punto de encuentro entre el talento emergente y los grandes nombres del cine español, consolidándose como un referente cultural y audiovisual dentro y fuera de Castilla-La Mancha.