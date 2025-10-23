El Ayuntamiento de Albacete aprueba la Oferta de Empleo Público de 2025 con un total de 88 plazas

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la Oferta de Empleo Público del año 2025 con un total de 88 plazas, prácticamente las mismas que las del pasado año. El concejal de Hacienda y Personal, Alberto Reina, ha mostrado satisfacción ya que la propuesta se ha aprobado "por mayoría de los representantes sindicales y de grupos políticos que han intervenido en el proceso".

Del total, 68 plazas son de personal funcionario y 20 de personal laboral. Un total de 55 plazas son de acceso libre mediante el sistema de oposición, 10 más que en el pasado ejercicio y otras 33 serán de promoción interna entre los trabajadores que ya prestan servicio en el Ayuntamiento.

Además, seis se reservan para personas con discapacidad, cuatro de ellas de acceso libre y dos de entre las de promoción interna.

"Hemos actuado buscando el acuerdo y el consenso de la representación política y sindical. De hecho, no se ha registrado ningún voto en contra. También mantenemos la responsabilidad de hacer compatible la prestación de servicios públicos a los ciudadanos con la sostenibilidad económica de las arcas municipales", ha explicado Reina.

Por sectores

Los sectores vinculados a la seguridad el Servicio Contra Incendios contará con 14 plazas de Bombero-Conductor por el sistema de acceso libre, con lo que estará cubierta la totalidad de los 74 puestos de bombero-conductor de la plantilla.

También habrá seis plazas de promoción interna -3 de cabo, 2 de sargento y 1 de oficial-. En cuanto a la Policía Local, se convocan 4 plazas de Policía de acceso libre y otras 2 de oficial y 2 de intendente mediante promoción interna.

Asimismo, hay una de economista, una de arquitecto, una de arquitecto técnico, una de ingeniero topógrafo, una de técnico de gestión, dos de administrativo, cuatro de auxiliar de administración, una de oficial electricista, una de oficial de mantenimiento, una de oficial de arquitectura, y dos de agente auxiliar de consumo.

Por otro lado, salen 13 plazas para conserjes limpiadores, una para conductor/mecánico de la grúa, una para educador/cuidador, una para educador comunitario, dos para músicos de banda y una para psicólogo.

En cuanto a las plazas de promoción interna, se convocará una de técnico de gestión, siete de administrativo, siete de auxiliar de administración general, una de oficial electricista, dos de oficial de mantenimiento y una de educador/cuidador.