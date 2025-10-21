El Joker de la Primitiva deja una lluvia de dinero en un pequeño pueblo de Albacete

Imagen de un jugador rellenando un boleto de La Primitiva.

Un millón de euros. Este es el premio que recibirá el único acertante de primera categoría en el sorteo del Joker de la Primitiva celebrado este lunes y cuyo boleto ha sido validado en Pozo Cañada (Albacete).

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, la participación quedó registrada en la administración número 1 de este municipio albaceteño, de apenas 2.700 habitantes, situada en el número 22 de la calle Mayor.

El número de la suerte para este jugador ha sido el 9001952.

Se trata del premio más alto del día en la Primitiva, dado que que no se han registrado acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos) cuyo fondo irá destinado a un bote que podría hacer ganar 20 millones de euros a un único acertante en el próximo sorteo.

En cuanto a la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) se han registrado boletos acertantes, que han sido validados

en la administración nº 1 de Sant Antoni del Portmany (Ibiza, Baleares) y en la nº 9 de Santander (Cantabria).