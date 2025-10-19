Amiab celebrará una nueva edición de sus Premios a la Inclusión Social con más fuerza e ilusión que nunca

La Sala Toledo del Palacio de Congresos de Albacete acogerá el 10 de noviembre la XXVII edición de los Premios a la Inclusión Social que pone en liza Amiab, reconocimientos de ámbito nacional dirigidos a personas, entidades o instituciones por su aportación a la inclusión social de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social.

La entidad de utilidad pública celebra un año más su Gala Anual, que es también un encuentro con sus socios, trabajadores y colaboradores que hacen posible que Amiab siga luchando por su objetivo: la plena inclusión de las personas con discapacidad y vulnerables, ha informado la entidad en nota de prensa.

Emilio Sáez, presidente de Amiab, ha querido dar la enhorabuena a los premiados, que han sido elegidos en Junta Directiva por unanimidad. Sáez asegura que “son hombres y mujeres, entidades o instituciones que han contribuido de manera especial a facilitar la vida a las personas que más difícil lo tienen, que es el trabajo diario de Amiab”, motivo por el que han querido poner en valor ese hecho desde la entidad y generar la anual celebración conjunta.

Asimismo, el presidente de Amiab ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a todas las entidades e instituciones el sentido de la responsabilidad que desarrollan por “colaborar con Amiab para, entre todos, hacer un mundo más justo e igualitario”.

A esto se dedican día a día, dice Sáez, “nuestros trabajadores, voluntarios y colaboradores, que han hecho de Amiab una asociación que da empleo a cerca de 2.000 personas en toda España, la inmensa mayoría personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social”, tras 38 años de historia.

El acto de entrega de estos Premios y Menciones, que es también un día de encuentro con la sociedad civil, colaboradores, plantilla y miembros de la asociación comenzará las 20:00 horas, evento que será presentado un año más por la periodista albaceteña Mariló Leal. La cita contará, además, con varias sorpresas, así como con la actuación de usuarios del Centro Ocupacional y otros servicios de Amiab y con un colofón musical.

Los premiados y las menciones especiales, el motivo por el que se les premia y sus categorías, son los siguientes:

Premios de Amiab.

Medio de comunicación

Antena 3 Deportes por ser una sección de un medio de comunicación de referencia que ha contribuido a dar voz y presencia al deporte adaptado, así como a las personas con discapacidad, en la agenda mediática nacional.

Institución (ex aequo)

Congreso de los Diputados por la modificación del Artículo 49 de la Constitución Española, que simboliza el avance hacia una sociedad que respeta la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las personas, dejando atrás el lenguaje peyorativo para reconocer de forma clara y respetuosa a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Por su trabajo durante tantos años, con rigor técnico, diálogo institucional y movilización social, para situar la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y su tratamiento respetuoso en la Constitución Española, en su Artículo 49, lo que supone un paso decisivo hacia el reconocimiento constitucional de la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos, conforme al espíritu de la Convención de la ONU.

Empresa

Grupo Rujamar por su compromiso continuado con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, su impulso al deporte como herramienta de transformación social y su apoyo constante a la participación activa de las personas.

Deportes

Teresa Perales por batir récords como nadadora de Alto Nivel, con 27 medallas paralímpicas, con una trayectoria que la convierte en una de las deportistas más laureadas del mundo. Teresa no solo ha roto récords en la piscina, sino también barreras en la sociedad. Ha demostrado que el deporte adaptado no es un segundo plano sino una forma de excelencia, de lucha y de dignidad.

Entidad

Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por el papel vital que desarrolla en la promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, poniendo a disposición recursos, ayudas y oportunidades de empleo. Es una labor con la que se lucha contra la discriminación laboral, a favor de la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, contribuyendo a la mejora de la vida de quienes más difícil lo tienen.

Menciones especiales

Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion). Constituida el 19 de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo, esta entidad conmemora su 30 aniversario con el mismo objetivo con el que empezó: mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias. Por hacer del cuidado una herramienta de transformación social, desde donde se trabaja para que un diagnóstico de cáncer no paralice la vida de todos estos niños y niñas.

Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM). Se constituyó el 7 de diciembre de 1993. Es inclusión real en movimiento, es visibilización, es respeto, es abrir puertas a la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en todos los entornos. Su trabajo coordinado con familias, entidades sociales y administraciones públicas contribuye a romper barreras.

Asociación para la actividad física y deporte adaptado ‘Metasport CLM’. Nació en 2015 para cubrir la necesidad de proporcionar espacio, equipamiento y actividades adaptadas a personas con discapacidad y mayores de 65 años, con el fin de que estas personas puedan acceder a los beneficios que aportan la actividad física y el deporte. La dedicación y espíritu de las personas que conforman su equipo hacen que nuestra sociedad, en especial las personas con diversidad funcional, se sitúe más cerca del deporte.