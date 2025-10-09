El Ayuntamiento de Albacete denuncia un robo de 40 kilómetros de cable de cobre: "Estamos actuando al máximo"

El Ayuntamiento de Albacete ha denunciado una oleada de robos de cableado eléctrico que ha afectado tanto al alumbrado público como al suministro de energía en distintas zonas de la ciudad.

Según ha informado el concejal de Proximidad, Carlos Calero, desde el mes de mayo "se han sustraído unos cuarenta kilómetros lineales de cable", un material que el Consistorio "está reponiendo con la mayor celeridad posible".

El edil ha explicado que el coste total de lo robado, incluyendo la reposición del material, supera los 160.000 euros. En este sentido, ha adelantado que "en los próximos días se procederá a reponer el cableado en Campollano, para que las empresas se vean afectadas lo menos posible en su actividad".

Calero ha subrayado que el Ayuntamiento está actuando "al máximo dentro de sus competencias" para prevenir y resolver este tipo de delitos, y que las labores de seguridad se realizan "siempre en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil".

No obstante, ha recordado que "las posibilidades del Código Penal son las que son y no dependen de nosotros", en referencia a las limitaciones legales con las que se encuentran los ayuntamientos en materia de seguridad.

En los últimos meses, la Policía Local ha detenido a diez personas por robos de cobre, dos de ellas en el Polígono de Campollano, además de haber identificado a dos menores de edad investigados, a los que no se pudo detener.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar estos robos que tanto daño hacen al patrimonio público y a las actividades privadas", ha añadido.

El concejal ha señalado que la Policía Local mantiene vigilancias periódicas por toda la ciudad y por el polígono industrial en todos sus turnos, como medida de prevención ante nuevos incidentes.

Por último, Calero ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, insistiendo en la importancia de alertar a las autoridades ante cualquier movimiento sospechoso.

"Estos delitos contra el patrimonio pueden ser muy perjudiciales para todos", ha advertido, apelando a la responsabilidad colectiva para acabar con este problema que afecta a vecinos y empresas.