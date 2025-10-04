Mazazo para la familia del albaceteño fallecido en la guerra de Ucrania: "No podremos recuperar su cuerpo"

La familia de Juan Luis Amador, el combatiente español fallecido el pasado 20 de septiembre en la guerra de Ucrania alcanzado por un dron ruso, ha perdido toda esperanza de recuperar su cadáver al haber sido declarado como desaparecido por la embajada de este país.

En unas declaraciones a Europa Press, el hermano del caído apunta que el ejército ucraniano ha podido llevar a cabo esta maniobra para "ahorrarse el dinero" y lamenta que "paraliza los procesos de cara a la herencia de su hija, que es menor de edad y cualquier subsidio que pudiera recibir".

Una visión que también comparte José Luis García, el teniente de alcalde de Villapalacios (Albacete), la pequeña localidad de donde Juan Luis era natural. El edil no explica cómo en un primer momento "nos dijeron que había fallecido, con coordenadas del lugar y ahora lo declaran desaparecido". "Nos ha caído como un jarro de agua fría", admite.

Según el relato que llegó a la familia, Juan Luis fue alcanzado por un dron ruso durante una operación de evacuación de heridos en el frente de Zaporiyia. Herido de muerte, los compañeros que estaban junto a él en ese momento lo dejaron bajo un árbol ante la imposibilidad de trasladarlo y por temor de que otro dron les alcanzara a ellos.

Estas mismas personas fueron las encargadas de notificar de manera informal el fallecimiento a la familia, según el compromiso que habían adquirido entre ellos antes del comienzo de la misión.

García, que según cuenta Europa Press mantenía una relación cercana con el combatiente fallecido, afirma que la familia tenía un "aliento de esperanza" cuando en esas primeras horas "un comandante les notificó donde estaba el cuerpo pero que tenían que darse unos cambios climatológicos por el tema de los drones para poder rescatarlo".

Este militar "sabía que estaba fallecido y la embajada nos lo confirmó el pasado jueves" por lo que sospechan que este cambio se debe a las cláusulas que recoge el contrato que el militar había firmado con el ejército ucraniano.

"Una desaparición es económica y burocráticamente más sencilla que decir que ha fallecido. Les cuesta más barato pero, como digo yo, nos quedamos sin Juan Luis", lamenta el teniente de alcalde de Villapalacios.

De su lado, el hermano del fallecido ha detallado que la embajada ucraniana les comentó que se trataba del "proceso habitual" cuando no son capaces de recuperar el cuerpo del combatiente.

Casos similares

Este modo de actuar del ejército ucraniano no es aislado. Una investigación del medio France24 reveló hace meses decenas de casos similares de combatientes latinoamericanos muertos en combate al servicio de Ucrania cuyas familias estaban a la espera de recibir los certificados y el dinero que estipulaban sus contratos.

En España, también hay familiares de fallecidos a la espera de un certificado de defunción, por lo que, según apunta la familia de Juan Luis, están pensando crear una asociación para agilizar los procesos.

Y es que la declaración del estatus de desaparecido cambia el escenario totalmente. "Los trámites se llevan de otra forma y parten de una denuncia por desaparición, como aquí en España. Lo que más fastidia es que tenía contrato y supuestamente estaba cubierto por un seguro", agrega el edil albaceteño.

"No queremos que ninguna compañía se arriesgue, pero él estaba rescatando heridos y expuso su vida, así que si alguna persona que en algún momento pueda exponerse por él, que lo haga".

De su lado, el hermano del fallecido ha pedido a Ucrania que les facilite un certificado de defunción para poder regularizar su situación, ya que "saben de sobra que ha muerto". "Me consta que limpiaron su habitación del cuartel y se llevaron sus cosas", afirma.

Vocación militar

José Luis García explica que la historia vital de Juan Luis Amador es un "caso curioso".

Este veterano del ejército español que desempeñó su carrera militar en Cerro Muriano (Córdoba) nunca pisó un frente de batalla ni participó en misiones cuando estaba enrolado en la armada pese a que intentó ir a Afganistán.

Una vez desvinculado, en octubre de 2024 cumplió su deseo de sumarse a las filas del ejército ucraniano para "ayudar a Europa".

El teniente de alcalde de Villapalacios relata que la mayoría de sus vecinos desconocían que se encontraba en el frente porque "no tenía necesidad de decírselo a nadie". "No quería que nadie sufriese por él. No lo vociferaba. Lo llevó a eso su corazón militar", ha incidido.

Ahora, la familia de Juan Luis teme tener que enfrentarse al doble sufrimiento de haber perdido a un familiar y además tener que demostrarlo.