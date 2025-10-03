Así será la nueva iluminación ornamental exterior de la Catedral de Albacete: "Realzará su belleza"

Firma del convenio para la nueva iluminación ornamental de la Catedral de Albacete.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román; y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín; han firmado un convenio de colaboración para dotar a la Catedral de una nueva iluminación ornamental exterior que dará "mejor visibilidad y realzará su belleza a través de una luz potente, sostenible y renovada".

Serrano ha detallado, se renovará el aspecto lumínico exterior del templo con tecnología LED de última generación, lo que permitirá reducir el gasto energético del edificio y sus emisiones de CO2.

El alcalde ha dado las gracias a la Fundación Iberdrola por su aportación de 150.000 euros para que este proyecto sea una realidad, destacando su sensibilidad y apoyo para que esta actuación vea la luz".

Nueva iluminación de la Catedral de Albacete. Foto: Iberdrola.

Y ha explicado que ha asumido la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa, así como la adquisición e instalación de las nuevas luminarias de tecnología LED, mientras que el Ayuntamiento se encargará del mantenimiento de la instalación y del consumo de electricidad de la misma.

"Esta nueva iluminación realzará todavía más si cabe la belleza de esta joya de nuestro patrimonio histórico-artístico, preservará su espiritualidad y reforzará su papel como seña de identidad de Albacete y como hito urbano digno de ser visitado por dentro y admirado por fuera", ha afirmado.

También ha aprovechado para dar las gracias por su colaboración a la Diócesis de Albacete, propietaria y depositaria de este bien monumental que acoge las imágenes del Patrón y la Patrona, San Juan y la Virgen de los Llanos.

"Con esta nueva iluminación, la Catedral será de todas las miradas, para admiración de creyentes y de no creyentes porque el arte y la belleza alcanzan a todas las personas", ha explicado.

"Uno de los grandes símbolos"

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha explicado que "la Catedral de Albacete es uno de los grandes símbolos del patrimonio de Castilla- La Mancha y de España".

"Con esta intervención buscamos poner en valor la riqueza artística y arquitectónica de la Catedral de Albacete a través de una iluminación sostenible, eficiente y respetuosa con su actividad litúrgica, así como con su entorno", ha afirmado.

Por último, el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, ha destacado que "es una alegría la firma de este acuerdo de iluminación exterior de la Catedral". "No solo va a realzar la grandeza de este emblemático edificio, sino que su luz servirá de llamada a la oración", ha sentenciado.