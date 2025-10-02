El nuevo Edificio Polivalente del Hospital de Albacete acogerá a sus primeros pacientes el 6 de octubre

El próximo lunes 6 de octubre comenzará la actividad asistencial en el nuevo Edificio Polivalente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), el primero de los inmuebles de obra nueva del Plan Director de Reforma y Ampliación que ejecuta el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los primeros servicios que se pondrán en marcha dentro de la Fase 1 del Plan de Apertura serán el Hospital de Día Oncohematológico, el Hospital de Día Médico-Quirúrgico, las consultas de Oncología Médica, Hematología y la Unidad de Continuidad Asistencial Primaria-Medicina Interna.

Con más de 13.000 metros cuadrados, el edificio ha sido concebido como un centro de tratamientos ambulatorios, destinado a procedimientos que no requieren ingreso hospitalario. Estará operativo en horario de lunes a viernes de 7:30 a 21:30 horas.

Se ubica en el recinto del Hospital General, en la confluencia de las calles Hermanos Falcó y Francisco Javier de Moya, con acceso por el nuevo vial construido entre los dos edificios de ampliación del complejo.

Paso decisivo

Desde la recepción de la obra el pasado mes de julio, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha desarrollado un plan de montaje y equipamiento del inmueble, priorizando las áreas incluidas en la primera fase de apertura. El trabajo se ha llevado a cabo en coordinación con las distintas divisiones profesionales del centro.

Con la entrada en funcionamiento de este edificio, el CHUA da un paso decisivo en la modernización de sus infraestructuras sanitarias, un proyecto que busca mejorar la atención especializada y ampliar la capacidad asistencial en la provincia de Albacete.