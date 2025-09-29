Los mejores artesanos de cuchillos del mundo expondrán sus obras este fin de semana en Albacete

Albacete se convertirá los próximos 4 y 5 de octubre en la capital mundial de la cuchillería gracias a la XV edición de Ibercut. Esta Feria Internacional de Cuchillería & Knife Show congregará a los mejores artesanos del panorama nacional e internacional, coleccionistas y aficionados del sector en el emblemático Casino Primitivo de la capital albaceteña.

La entrada es totalmente gratuita y durante los dos días los visitantes podrán adquirir algunos de estos preciados cuchillos y conocerán de primera mano el oficio y el equipamiento especializado para la forja y el montaje.

Desde su creación en 2010, Ibercut, la feria organizada por la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un punto de referencia que atrae profesionales de países como Alemania, Italia o Portugal.

Aunque los detalles de esta edición están por confirmarse, las ediciones anteriores han ofrecido demostraciones en vivo de maestros artesanos, talleres prácticos como el 'Montar tu propia navaja' y masterclass sobre técnicas de afilado.

Este tipo de talleres, que suelen tener plazas limitadas, convierte esta feria en un evento muy atractivo para todos los públicos. Ibercut abrirá sus puertas este sábado en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, mientras que el domingo se podrá visitar de 10:00 a 14:00 horas.