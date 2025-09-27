Parte de un cometa entra en la atmósfera sobre Castilla-La Mancha a 98.000 km/h y genera una gran bola de fuego

La bola de fuego fue grabada desde el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo).

Una espectacular bola de fuego iluminó el cielo de Castilla-La Mancha en la madrugada del viernes 26 de septiembre, a las 2:39 horas, con un brillo similar al de la Luna llena.

El fenómeno ha sido difundido por la Fundación Astrohita tras ser registrado desde el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo) por los detectores de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN).

Esta red trabaja en el marco del Proyecto SMART del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con el objetivo de monitorizar de manera continua el cielo y estudiar la entrada en la atmósfera de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

El investigador responsable del Proyecto SMART, el astrofísico José María Madiedo, ha determinado que la roca entró en la atmósfera terrestre a unos 98.000 kilómetros por hora y procedía de un cometa.

El meteoroide comenzó a brillar a 102 kilómetros de altitud sobre la localidad albaceteña de Motilleja, avanzó en dirección noreste y se extinguió a 71 kilómetros de altura sobre Navas de Jorquera (Albacete).

En su recorrido atravesó unos 34 kilómetros de atmósfera hasta desintegrarse completamente, sin que ningún fragmento llegara al suelo.

Visible en toda la Península

Su gran luminosidad permitió que se viera desde más de 700 kilómetros de distancia, por lo que pudo observarse desde toda la Península Ibérica.

El bólido también quedó registrado en los observatorios de Calar Alto (Almería), Sierra Nevada (Granada), Sevilla, La Sagra (Granada), Huelva, Faro de Cullera (Valencia), Olocau (Valencia) y Otura (Granada).