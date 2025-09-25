Abre una prestigiosa tienda de trajes y ropa masculina en Albacete: Suso y Marieta no se pierden la inauguración

Suso Álvarez y Marieta en la inauguración de la sastrería de Albacete. Prensasaramcantos

La oferta textil de Albacete capital se ha ampliado con una nueva firma de prestigio tras el reciente aterrizaje de 'David Sotoca Sastería'. Este establecimiento de moda masculina abrió este martes sus puertas por primera vez en el número seis de la calle Caba.

La ceremonia de apertura congregó a figuras del ámbito institucional como el alcalde, Manuel Serrano, y del ámbito televisivo como la conocida pareja de Suso Álvarez y su pareja Marieta, que no quisieron perderse la cita.

El propio David Sotoca, expresó con emoción la versatilidad de su propuesta: "Aquí se puede vestir todo el mundo, ofrecemos desde ropa de deporte para el día a día hasta trajes de ceremonias".

Foto del acto. Prensasaramcantos

Esta sastrería busca posicionarse como un referente para quienes no solo buscan prendas a medida, sino también para el hombre que valora una imagen cuidada en su rutina diaria.

El alcalde mostró el respaldo del ayuntamiento a esta iniciativa empresarial. "Cada nuevo negocio que se abre en esta ciudad es una señal de confianza", afirmó.

Exterior de la tienda durante la inaguración. Prensasaramcantos

Suso Álvarez se trasladó hasta la capital albaceteña junto a Marieta para apoyar el nuevo proyecto de su amigo David. "Es una alegría muy grande ver a mi hermano triunfar en su inauguración", expresó en sus redes sociales el colaborador de Telecinco.

Para quien no conozca David Sotoca Sastería, el servicio estrella de esta tienda es la confección de trajes a medida, aunque también disponen de una personalización completa de las prendas de calidad cuyos precios varían en función de los tejidos y el nivel de detalle.

Ahora, los hombres albaceteños podrán renovar su armario con una firma que respira estilo y elegancia y que aspira a convertirse en una referencia en la región.