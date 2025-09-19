Moción de censura: el PSOE arrebatará al PP la Alcaldía de Tobarra gracias al apoyo de una plataforma ciudadana

Una moción de censura desalojará a Manuela Serrano, alcaldesa del PP de su puesto en Tobarra (Albacete) después de que el PSOE haya recabado el apoyo de la Plataforma Ciudadana de Tobarra (PCDT).

Esta agrupación de electores, que tras las elecciones municipales de 2023 ejerció de muleta para que el PP gobernase, rompió la coalición de Gobierno a comienzos de año y ahora ha llegado a un acuerdo con el PSOE para desbancar a Garrido.

El acuerdo de estabilidad al que han llegado ambas formaciones ha sido presentado este viernes y está compuesto por 23 medidas agrupadas en 4 ejes: empleo y economía local, mejora de infraestructuras y servicios, impulso a la cultura y el patrimonio, y sostenibilidad, y participación e igualdad, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

🔴#Tobarra abre nueva etapa✊🏼🌹@psoe_tobarra y PCDT han presentado #MociónDeCensura🖐🏼 contra la actual alcaldesa del PP y firmado un #PactoDeGobierno estable 🫱🏻‍🫲🏼 hasta 2027



👉🏼23 medidas y 4 ejes que ha explicado la candidata a la Alcaldía, nuestra compañera Estefanía Escribano. pic.twitter.com/kmQfBMqmSL — PSOE Albacete (@PSOEAlbacete) September 19, 2025

Esta moción, que se debatirá en pleno el 3 de octubre, recoge a la portavoz socialista Estefanía Escribano Villena, como candidata a la Alcaldía.

El acuerdo entre ambas formaciones refleja que Tobarra vive "un retroceso evidente" tras dos años de mandato del PP, con un equipo de Gobierno "sin iniciativa, sin capacidad de gestión y desinteresado en los problemas reales de la gente".

La portavoz socialista ha subrayado que la alcaldesa "no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo proyecto de mejora de calles o infraestructuras", recordando que Tobarra cuenta con cinco Planes de Obras y Servicios de la Diputación, valorados en 510.000 euros, que siguen sin ejecutarse.

Además, ha enumerado la "pérdida de subvenciones" en ámbitos clave (videovigilancia, archivo municipal, Protección Civil, control de colonias felinas, vehículos municipales, climatización de colegios o proyectos turísticos), el "abandono" del polígono industrial, la parálisis de la depuradora de aguas residuales, el deterioro de parques y jardines, la falta de servicio de recogida de animales durante meses y las irregularidades en contrataciones. Cuestiones a las que se suman diversas condenas judiciales por falta de transparencia, aseguran los socialistas.

"Nos encontramos ante un equipo de Gobierno agotado y sin ilusión, que no da respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Tobarra no puede permitirse tanta incompetencia", ha afirmado Escribano.

En cuanto a la distribución de competencias, refleja un reparto "equilibrado" entre los tres concejales de PCDT y los cuatro del PSOE. "Este pacto nace desde el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con Tobarra. Hemos decidido sumar esfuerzos, dejar a un lado las diferencias y priorizar siempre el interés común de nuestros vecinos", ha destacado la portavoz socialista.

Positivo por alcohol

La actual alcaldesa, Manuela Garrido, fue noticia en abril de 2024 por la manera en la que trató a los agentes de la Policía Local durante un control de alcoholemia en el que dio positivo.

"¿Es que no saludáis a vuestra alcaldesa? Me he tomado alguna copa, así que si la queréis liar...", aseguraron los agentes que les profirió la regidora, que terminó arrojando un resultado positivo de 0,32 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.

Esta circunstancia llevó al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, a exigir medidas al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Nüñez.