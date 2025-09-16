La Feria de Albacete 2025 supera los tres millones de visitantes: "Está siendo una edición de cine"

Encuentro entre el alcalde de Albacete y la alcaldesa de Cartagena en la Feria. Foto: Ayuntamiento.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado que la Feria de la ciudad ya ha superado los tres millones de visitantes desde que abriera sus puertas el pasado 7 de septiembre.

La celebración, declarada de Interés Turístico Internacional, terminará en la medianoche de este miércoles con el cierre de la Puerta de Hierros del Recinto Ferial.

"Esta edición está resultando de cine, un espacio de rodaje para vivir emociones y que la gente que nos visita se lleve los mejores recuerdos. Según indicativos como los del consumo, la Feria de este año será mejor que la del año pasado, cuando recibimos 3,1 millones", ha afirmado.

Asimismo, el regidor ha puesto en valor la "elevada participación" en todos los actos y actividades que se han programado en la Feria. También, la ausencia de incidentes destacables, lo que pone de manifiesto que la seguridad "es un claro valor añadido para proyectarnos al resto del mundo".

Agradecimiento

Por último, ha agradecido a todos los profesionales de diferentes sectores su implicación para poder disfrutar de esta feria. También a los albaceteños por haber vuelto a dar ejemplo de hospitalidad, cercanía, acogida y de orgullo colectivo".

"La celebración ha supuesto un impulso para la economía, el empleo y el futuro", ha sentenciado.