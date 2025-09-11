Día "histórico" en un pueblecito de Castilla-La Mancha que vuelve a tener transporte escolar tras 23 años

La localidad de Montalvos (Albacete) ha recuperado, después de 23 años, el servicio de transporte escolar que comunica con los centros educativos de La Gineta y de la capital albaceteña.

Esta medida ha supuesto un importante avance para las familias de este municipio, que a partir de ahora podrán contar con una conexión que facilita la escolarización de sus hijos y ofrece así un nuevo aliciente para asentarse a vivir en el medio rural.

El alcalde de Montalvos, José Ángel Fragoso, ha mostrado su satisfacción en el inicio del curso escolar, cuando el autobús ha hecho parada en la Plaza Rodrigo Rubio para recoger a una alumna que tiene como destino el Colegio Público de La Gineta.

Bus escolar en Montalvos

En las próximas semanas, el servicio permitirá que otro joven del municipio, que cursa Formación Profesional en un instituto de Albacete, pueda beneficiarse de esta ruta.

Fragoso ha destacado que esta recuperación ha sido posible gracias a las gestiones realizadas desde el Consistorio, con el respaldo del Grupo Popular en la Diputación de Albacete y la mediación de su viceportavoz, Bernardo Ortega, ante la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Buena oportunidad

"Damos más opciones para que haya familias que se planteen vivir en Montalvos y no tenga el hándicap de la escolarización de sus hijos", ha señalado el alcalde, que ha calificado la jornada como "histórica" para el municipio.

Con apenas 80 vecinos censados, Montalvos lucha contra la despoblación extrema. Situados a solo 20 kilómetros de Albacete, 6 de La Gineta y tan sólo a 16 de La Roda, el pueblo ofrece viviendas asequibles y buena comunicación con los núcleos urbanos de su entorno.

La recuperación del transporte escolar se interpreta como un paso fundamental para reforzar sus oportunidades de crecimiento y garantizar mejores servicios a sus habitantes.