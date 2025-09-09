Drones y policías a caballo velarán por la seguridad en la Feria de Albacete: "Están en las mejores manos"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha visitado este martes el dispositivo policial que va a velar por la seguridad ciudadana durante la celebración de la Feria de Albacete, que comenzó el domingo 7 y se prolongará hasta el miércoles 17 de septiembre.

Milagros Tolón ha afirmado que tanto los albaceteños como los miles de visitantes a la Feria, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, estarán, en cuestión de seguridad, "en las mejores manos, de ahí el gran operativo policial montado para que la Feria se desarrolle con normalidad y tranquilidad", según ha informado la Delegación en nota de prensa.

La delegada del Gobierno ha confirmado que la Policía Nacional "realizará labores de vigilancia, control, prevención e intervención en caso de que sea necesario restablecer el orden o actuar ante la comisión de algún delito; y la Guardia Civil se encargará del control en los accesos a la ciudad, la vigilancia de las carreteras de su ámbito competencial, el bienestar animal y la seguridad alimentaria".

Entre las unidades y grupos policiales destacados en la capital albaceteña, se encuentran la Unidad de Caballería y los equipos de drones de Policía Nacional y Guardia Civil.

En la presentación del despliegue policial, que ha tenido lugar junto al colegio Feria-Isabel Bonal, en las proximidades del recinto ferial, también han estado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Albacete, Miguel Juan Espinosa; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, David Simón Polo; el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Bueno; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo.

Unas fiestas sin preocupaciones

Milagros Tolón ha incidido en la labor que desarrollan “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en esfuerzo conjunto y coordinado con Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sanitarios, Seguridad Privada y demás servicios implicados en el dispositivo.

Porque el objetivo común de las administraciones es que los vecinos de Albacete y los miles de visitantes atraídos por la feria disfruten de las fiestas sin preocupaciones. También hago un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute de estas fiestas con responsabilidad y atendiendo a las indicaciones de los miembros del dispositivo”.

Milagros Tolón durante la visita al dispositivo de seguridad.

Previamente, Tolón ha participado en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno para manifestar su más rotunda condena por los dos últimos asesinatos machistas confirmados en España: el de Mercedes, de 47 años, en Sevilla; y el de Leonor, de 56 años, en Barcelona.